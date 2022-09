Louis van Gaal is grotendeels tevreden over wat Oranje donderdag liet zien in de Nations League-wedstrijd in Warschau tegen Polen (0-2). De bondscoach genoot van de doelpunten en de "fantastische" Marten de Roon. Ook was hij blij dat eindelijk eens geen goal geïncasseerd werd.

"Wat ik het mooiste vond? Dat we de nul hebben gehouden", antwoordde Van Gaal, die de afgelopen zes interlands wel minimaal één goal tegen kreeg met Oranje.

"Daar heb ik vooraf op gehamerd. De belangrijkste ontwikkeling moest zijn dat we druk zouden geven op de bal als Polen die had. Dat is negentig minuten gelukt. Daardoor hebben we bijna geen kans weggeven, terwijl Polen met Robert Lewandowski een wereldspits heeft."

Wat volgens Van Gaal wel beter moet richting het WK in Qatar is het spel bij balbezit. "Ik heb een paar keer onnodig balverlies gezien. We moeten simpel spelen, maar wel in hoog tempo. Zodra we dat deden, scoorden we."

Tot blijdschap van Van Gaal waren Cody Gakpo (0-1) en Steven Bergwijn (0-2) trefzeker na snelle combinaties. "Het waren supergoals. Bij de 0-1 was het de opkomende Denzel Dumfries die de assist gaf. Zo wil ik het zien. Ik vond het zelfs zo mooi dat ik van de bank sprong. Dat doe ik normaal gesproken niet."

Denzel Dumfries gaf bij de 0-1 de assist op Cody Gakpo. Denzel Dumfries gaf bij de 0-1 de assist op Cody Gakpo. Foto: Getty Images

'Gakpo wil niet zo graag op deze positie spelen'

Ook over het spel van Gakpo, die verrassend achter spitsen Bergwijn en Memphis Depay startte, was Van Gaal zeer tevreden. "Zowel bij balverlies als bij balbezit heeft hij zijn taak goed uitgevoerd. Dat is een goede les in zijn ontwikkeling. Hij wil niet zo graag op deze positie spelen. Hij staat liever op links, maar ik vind dat hij alles in zich heeft om een goede '10' te worden. Dat heb ik tegen Polen weer kunnen constateren."

Een andere uitblinker in de ogen van Van Gaal was De Roon, die halverwege de licht geblesseerde Frenkie de Jong verving. "Hij is een totaal ander type speler dan Frenkie, maar hij heeft het uitstekend gedaan. Hij viel fantastisch in. Kenneth Taylor deed het ook goed als invaller. We hebben veel opties."

Van Gaal zal zondag ook andere namen nodig hebben voor zijn basisformatie tegen België. Naast De Jong kwamen Teun Koopmeiners, Memphis en Steven Berghuis niet ongeschonden uit de strijd in Warschau. De bondscoach verwacht dat Berghuis en Memphis sowieso niet kunnen spelen in het afsluitende groepsduel in de Johan Cruijff ArenA.