Roberto Martínez vindt de rode kaart die hij donderdag tijdens België-Wales (2-1) kreeg erg overdreven. De bondscoach mist door zijn schorsing de afsluitende groepswedstrijd in de Nations League tegen Oranje van zondag.

Martínez werd vlak voor het einde bestraft met rood door de Turkse scheidsrechter Ali Palabiyik toen hij de bal afschermde op het moment dat Wales snel een inworp wilde nemen.

"Ik vond het geen rode kaart. Geel misschien, maar nooit rood. Ik probeerde gewoon het spel wat te vertragen", vertelde Martínez na afloop van de wedstrijd in Brussel aan VTM.

De Spanjaard werd door aanvoerder Eden Hazard ook nog op een ander gevolg gewezen. "Hij vertelde me dat je in België een etentje moet betalen bij een rode kaart", zei hij met een lach. "Dat zal ik doen."

België maakte voor rust het verschil tegen Wales. Foto: Getty Images

'Zullen zien waar doelsaldo ons brengt'

De plek van Martínez zal zondag tegen Oranje worden ingenomen door assistent-bondscoach Thierry Henry. Nederland is dicht bij een plek in de finaleronde; zelfs bij een 0-3-nederlaag is ons land nog groepswinnaar.

Martínez vindt de wedstrijd tegen Oranje een belangrijke test voor het WK. "Dat komt door de rivaliteit, de betekenis van de wedstrijd en de fans", vertelde de oud-coach van Everton.

"Het uitgangspunt is dat we evenveel punten als Nederland proberen te halen en dan zien we wel waar het doelsaldo ons brengt."