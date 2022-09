Remko Pasveer is trots dat hij op zijn 38e zijn debuut heeft mogen maken in het Nederlands elftal. De doelman zag met zijn basisplaats in de met 0-2 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Polen een droom uitkomen. Al voelde hij het de laatste maanden al een beetje aankomen.

"Dit is een van de mooiere avonden uit mijn leven", zei Pasveer na afloop in Stadion Narodowy. "Dit is waar ik als kind van droomde. Bij de een gaat het snel. Kenneth Taylor maakt vanavond op zijn 20e zijn debuut en ik op mijn 38e. Prima toch?"

Voor Pasveer is zijn debuut de bekroning van een bijzondere opmars, die begon met een basisplaats bij Ajax en daarna goede wedstrijden in de Champions League. "Het loopt bij iedereen zoals het loopt en bij mij is het met een omweg gegaan. Door fit te blijven en doorzettingsvermogen heb ik dit gehaald", vertelde hij.

Vorig seizoen was Pasveer ook al in beeld bij Oranje, maar door een blessure haalde hij toen niet de selectie. "Daardoor voelde ik dit wel al een beetje aankomen", vervolgde de geboren tukker, die mag hopen op een plek in de WK-selectie.

"Maar daar moet ik nu niet aan denken. Ik ben geselecteerd omdat de bondscoach me wilde zien in wedstrijden en trainingen. En hij wil ook zien hoe ik me als persoon beweeg in de groep. Dat speelt ook een rol op een WK."

Remko Pasveer was veruit de oudste Oranjespeler in de basis tegen Polen. Remko Pasveer was veruit de oudste Oranjespeler in de basis tegen Polen. Foto: Pro Shots

'Ik heb een degelijke pot gespeeld'

Kort na aankomst maandag in Zeist hoorde Pasveer dat hij ging spelen tegen Polen. "Dat was lekker om te horen. Ik kon meteen ergens naartoe werken en uiteindelijk heb ik ook een degelijke pot gespeeld."

De ervaren Pasveer had in Warschau niet heel veel te doen, omdat Oranje zeker in de eerste helft defensief eenvoudig overeind bleef.

"De tweede helft was onrustiger. Het veld was bovendien niet al te best, waardoor ik voetballend geen risico wilde nemen. Dat is allemaal goed gegaan. Het was ook wel vertrouwd, omdat ik met Jurriën Timber en Daley Blind twee ploeggenoten van Ajax voor me had staan. En voorin Memphis Depay, die ik nog ken van mijn tijd bij PSV. Dat maakte het prettig."