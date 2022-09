Virgil van Dijk heeft donderdagavond een uitstekend gevoel overgehouden aan de 0-2-overwinning van het Nederlands elftal op Polen in de Nations League. De aanvoerder is vooral onder de indruk van hoe de invallers het deden in Warschau.

Door blessures van Teun Koopmeiners en Memphis Depay moest bondscoach Louis van Gaal met Steven Berghuis en Vincent Janssen twee noodgedwongen wissels doorvoeren. Ook Marten de Roon, Wout Weghorst en debutant Kenneth Taylor vielen in.

"De invallers hebben een uitstekende rol gespeeld", zei Van Dijk tegen de NOS. "Vincent was uitstekend. Het was belangrijk dat hij voorin de bal vast kon houden. Wout viel ook goed in. Het is lastig om in te vallen, dus een speciale shout-out naar hen. Ze zijn belangrijk, want we gaan iedereen nodig hebben richting het WK."

Oranje kwam nooit echt in de problemen tegen Polen en leidde na dertien minuten al met 0-1 door een treffer van Cody Gakpo. Een kwartier na rust vergrootte Steven Bergwijn op aangeven van invaller Janssen de marge naar twee.

"Ik denk dat we over het algemeen een goede pot hebben gespeeld", zei Van Dijk. "Het was gewoon een fijne avond voor ons. We speelden in een geweldig stadion tegen een moeilijke tegenstander, maar we speelden goed."

Oranje sluit de groepsfase van de Nations League zondag af met een thuiswedstrijd tegen België. De ploeg van Van Gaal kan zich tegen de 'Rode Duivels' zelfs een kleine nederlaag permitteren om de groepswinst en daarmee een plek in de eindronde veilig te stellen.

Nations League groep 4 1. Nederland 5-13 (+7)

2. België 5-10 (+4)

3. Polen 5-4 (-7)

4. Wales 5-1 (-4)