Turkije is donderdagavond in de Nations League ternauwernood ontsnapt aan een beschamende nederlaag tegen Luxemburg. Dankzij een goal van Ismail Yüksek werd het vlak voor tijd 3-3, waardoor de ploeg van Stefan Kuntz promoveert naar het op een na hoogste niveau van de landencompetitie.

Turkije degradeerde tijdens de vorige Nations League-cyclus naar divisie C, het op een na laagste niveau in de landencompetitie. Voor de nummer drie van het WK 2002 stond deze campagne vooral in het teken van eerherstel.

Na achtereenvolgende overwinningen op de Faeröer, Litouwen, Luxemburg en opnieuw Litouwen kreeg Turkije donderdagavond de kans het karwei te klaren. In het Basaksehir Fatih Terim Stadyumu in Istanboel liep het niet van een leien dakje voor Turkije, dat in de eerste helft twee keer een achterstand goedmaakte.

Marvin Martins opende na negen minuten de score, waarna Cengiz Ünder in de zestiende minuut een strafschop verzilverde. Via Danel Sinani heroverde Luxemburg na 37 minuten de leiding tegen het zwak verdedigende Turkije, maar door een eigen goal van Maxime Chanot gingen de teams rusten met een 2-2-stand.

De spelers van Luxemburg vieren de 2-3 van Gerson Rodrigues. De spelers van Luxemburg vieren de 2-3 van Gerson Rodrigues. Foto: Getty Images

Turkije voorkomt op valreep afgang

Wie dacht dat Turkije er na de hervatting erop en erover zou gaan, kwam bedrogen uit. Dankzij een goal van voormalig Telstar-speler Gerson Rodrigues werd het in de 69e minuut 2-3 voor Luxemburg.

Een fiasco voor Turkije diende zich aan, maar Yüksek redde een punt en stelde daarmee promotie veilig. De middenvelder van Fenerbahçe profiteerde van een zee aan vrijheid en schoot raak.

Bij de thuisploeg stond Orkun Kökçü in de basis. De Feyenoorder werd na 81 minuten vervangen.

Stand in divisie C, groep 1 1. Turkije 5-13 (+14)

2. Luxemburg 5-8 (+1)

3. Faeröer 5-5 (-4)

4. Litouwen 5-1 (-11)

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League