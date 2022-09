Het Nederlands elftal heeft zich donderdag door een overwinning op Polen al bijna geplaatst voor de finaleronde van de Nations League. Door goals van Cody Gakpo en Steven Bergwijn won de ploeg van bondscoach Louis van Gaal met 0-2 in Warschau.

Gakpo was in de twaalfde minuut het eindstation van een fraaie aanval, waarna Oranje in de eerste helft weinig te vrezen had van Polen. In de tweede helft drong de thuisploeg even aan, maar het was Nederland dat scoorde en de wedstrijd zo besliste. Bergwijn rondde in de zestigste minuut beheerst af na een één-twee met invaller Vincent Janssen.

Janssen had even daarvoor de geblesseerde Memphis vervangen en zorgelijk was ook dat Teun Koopmeiners geblesseerd uitviel. Daartegenover staat dat Remko Pasveer en Kenneth Taylor debuteerden.

De andere Nations League-wedstrijd in groep 4 werd door België in Brussel met 2-1 gewonnen van Wales. Kevin De Bruyne en Michy Batshuayi zorgden voor een 2-0-ruststand en in de tweede helft scoorde Kieffer Moore voor de uitploeg.

Zondag begint Oranje met drie punten voorsprong op nummer twee België aan de afsluitende groepswedstrijd tegen de Rode Duivels. Omdat onderling resultaat de doorslag geeft, is Nederland zelfs bij een 3-0-nederlaag (Oranje won in juni met 1-4 in Brussel) groepswinnaar en daarmee zeker van een plek in de finaleronde van de Nations League. Die wordt in juni afgewerkt.

Nations League groep 4 1. Nederland 5-13 (+7)

2. België 5-10 (+4)

3. Polen 5-4 (-7)

4. Wales 5-1 (-4)

Cody Gakpo zette Oranje vroeg in de eerste helft op voorsprong. Cody Gakpo zette Oranje vroeg in de eerste helft op voorsprong. Foto: Getty Images

Pasveer is één na oudste debutant

Van Gaal koos donderdagavond tegen Polen verrassend voor Pasveer op doel. De 38-jarige Ajax-keeper werd zo de één-na-oudste debutant ooit in Oranje, na de 39-jarige Sander Boschker in 2010. Ook Gakpo en Koopmeiners mochten starten, maar voor de middenvelder van Atalanta was de wedstrijd binnen een minuut voorbij. Bij een duel met de Pool Karol Linetty werd hij hard tegen zijn hoofd geraakt.

Met Berghuis als vervanger van Koopmeiners kende Oranje een sterke openingsfase. In de tiende minuut stelde Berghuis met een indraaiende voorzet bijna Daley Blind in staat te scoren, waarna het twee minuten later wel raak was. De bal ging van Berghuis naar Denzel Dumfries en die ging de één-twee aan met Memphis. De aanvaller van FC Barcelona gaf laag voor en Gakpo tikte binnen (0-1).

Zo had Oranje een vroege voorsprong te pakken en kwam het in het restant van de eerste helft niet in de problemen. De ploeg van Van Gaal kreeg alle ruimte om te combineren. In de 31e minuut probeerde Berghuis het met een schot dat voorlangs vloog. Aan de andere kant slaagden de onmachtige Polen er niet in spits Robert Lewandowski in stelling te brengen en alleen in de 37e minuut moest Pasveer echt in actie komen. Hij had het schot van Nicola Zalewski klemvast.

Teun Koopmeiners werd met een brancard van het veld gedragen in Polen. Teun Koopmeiners werd met een brancard van het veld gedragen in Polen. Foto: Pro Shots

De Roon vervangt De Jong

In de hoop meer te forceren bracht de Poolse bondscoach Czesław Michniewicz halverwege oud-Ajacied Arek Milik als extra aanvaller, terwijl bij Oranje Frenkie de Jong gewisseld werd voor Marten de Roon. Zes minuten na rust moest ook Memphis eraf. Hij was geblesseerd en Janssen kwam in de ploeg.

Zo waren er ineens zorgen voor Oranje. De Polen legden meer energie in het duel, met een enorme kans voor Milik als gevolg. De aanvaller van Juventus schoot van dichtbij over. Een paar minuten later was er een wild schot van Feyenoorder Sebastian Szymanski.

Het publiek in Warschau kreeg er weer geloof in, tot Oranje in de zestigste minuut bijna uit het niets scoorde. Bergwijn ging de één-twee aan met Janssen en schoof de bal beheerst langs de Poolse doelman Wojciech Szczesny (2-0).

Door de 2-0-voorsprong kon Oranje de wedstrijd rustig uitspelen. Van Gaal liet Taylor nog debuteren als invaller en ook Wout Weghorst kreeg speeltijd, terwijl de Polen er niet meer in geloofden. Zo was het een mooie avond in de Nations League voor Oranje, dat tevens vertrouwen opdeed voor het WK in Qatar.