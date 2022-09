Suriname heeft donderdagavond bij het debuut van interim-bondscoach Aron Winter gewonnen van Nicaragua. Het oefenduel in Almere eindigde in 2-1.

Jeredy Hilterman nam vlak voor tijd de winnende treffer voor zijn rekening, nadat Nicaragua in de 88e minuut nog langszij was gekomen via Josué Quijano. Dankzij Mitchell te Vrede had Suriname in de 25e minuut de leiding gepakt.

De zege kwam Suriname toe: 'Natio' deelde lange tijd de lakens uit in het stadion van Almere City FC, hoewel Bundesliga-topscorer Sheraldo Becker ontbrak. Wel deden onder anderen Warner Hahn, Ridgeciano Haps, Kelvin Leerdam en Florian Jozefzoon mee bij de nummer 143 van de FIFA-ranglijst.

Winter is bij de Surinaamse ploeg de tijdelijke opvolger van Stanley Menzo. De oud-keeper besloot na zeven maanden te stoppen als bondscoach van Suriname, omdat hij een lucratieve aanbieding van het Chinese Beijing Guoan had gekregen.

Suriname oefent maandag tegen PEC Zwolle in de aanloop naar de wedstrijden in de Concacaf Nations League van maart.