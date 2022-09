Bondscoach Louis van Gaal gaat er niet van uit dat Memphis Depay en Steven Berghuis zondag in actie kunnen komen bij Oranje in de afsluitende groepswedstrijd tegen België in de Nations League.

Memphis liep donderdag tijdens de tweede helft van het uitduel met Polen (0-2-winst) een hamstringkwetsuur op.

"Het is jammer dat Memphis met zo'n blessure eraf moest. Dat voorspelt niet veel goeds. Die gaat zondag niet spelen", vertelde Van Gaal na afloop in Warschau.

Aan het begin van de wedstrijd moest de bondscoach Teun Koopmeiners al vervangen, omdat de middenvelder tijdens een luchtduel met Karol Linetty een tik tegen zijn hoofd had gekregen. "Hij voelt zich al beter, maar er moet nog een scan worden gemaakt. We wilden geen risico nemen", aldus Van Gaal over de Atalanta-middenvelder die per brancard werd afgevoerd.

Koopmeiners werd vervangen door Berghuis, die op zijn beurt vanwege rugklachten in de tweede helft plaatsmaakte voor debutant Kenneth Taylor. "Rugblessures duren meestal langer dan een paar dagen", aldus Van Gaal, verwijzend naar het treffen met België van zondag.

Teun Koopmeiners werd al na vijf minuten per brancard afgevoerd. Teun Koopmeiners werd al na vijf minuten per brancard afgevoerd. Foto: Pro Shots

'Dat was geen goede keuze'

In de rust had Berghuis al last. "Maar hij wilde graag doorspelen", vervolgde Van Gaal. "Dat was niet de goede beslissing, want hij leed na rust heel veel balverlies."

Frenkie de Jong bleef halverwege het duel wel achter in de kleedkamer, omdat hij zich niet 100 procent fit voelde. Volgens Van Gaal was dit een wissel uit voorzorg en is de middenvelder er normaal gesproken bij tegen België.

Oranje begint zondag met drie punten voorsprong op nummer twee België aan de afsluitende groepswedstrijd tegen de Rode Duivels. Omdat onderling resultaat de doorslag geeft, is Nederland zelfs bij een 3-0-nederlaag (Oranje won in juni met 1-4 in Brussel) groepswinnaar en daarmee zeker van een plek in de finaleronde van de Nations League. Die wordt in juni afgewerkt.

Nations League groep 4 1. Nederland 5-13 (+7)

2. België 5-10 (+4)

3. Polen 5-4 (-7)

4. Wales 5-1 (-4)