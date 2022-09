Teun Koopmeiners is donderdag al na vijf minuten gewisseld in het Nations League-duel van Oranje met Polen. De middenvelder van Atalanta kreeg bij een luchtduel met Karol Linetty een tik tegen zijn hoofd. Ook Memphis Depay viel geblesseerd uit in Warschau.

De 24-jarige Koopmeiners bleef na het luchtduel even aangeslagen op het veld liggen. De ex-speler van AZ kon zelf overeind komen, maar werd daarna per brancard afgevoerd.

Steven Berghuis kwam in de ploeg voor de onfortuinlijke Koopmeiners, die in Warschau zijn tiende interland voor Oranje afwerkte.

Aan het begin van de tweede helft kwam er ook noodgedwongen een einde aan de wedstrijd van Memphis. De spits blesseerde zich bij een ogenschijnlijk onschuldig duel aan zijn hamstring en ging erbij zitten. Hij werd vervangen door Vincent Janssen.

Het wegvallen van Memphis is een domper voor bondscoach Louis van Gaal. De 81-voudig international, die met 42 treffers de gedeelde tweede plek bezet op de eeuwige topscorerslijst van Oranje, is een van de belangrijkste spelers in het Nederlands elftal.

Nederland stelt de groepswinst in de Nations League donderdag veilig bij een zege op Polen en als België punten laat liggen tegen Wales. Een gelijkspel is voor Oranje voldoende als België verliest van Wales. Zondag sluit Nederland in Amsterdam de groepsfase van de Nations League af met een wedstrijd tegen België.