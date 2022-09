Ted van Leeuwen stopt als technisch directeur van NEC. De ervaren bestuurder is na een dienstverband van anderhalf jaar van mening dat alle gestelde doelen onder zijn leiding zijn bereikt.

De 69-jarige Van Leeuwen diende in april al zijn ontslag in bij de raad van commissarissen (rvc) van NEC. Op verzoek ging de technisch directeur door tot en met de zomerse transferperiode, waarin hij onder anderen Jasper Cillessen vastlegde. Eind oktober komt er alsnog een einde aan zijn periode in Nijmegen.

"NEC is niet meer te vergelijken met de club van anderhalf jaar geleden", zegt Van Leeuwen in een verklaring. "Met de hulp van iedereen is er veel ten goede gekeerd. Niet alleen is NEC gepromoveerd, maar de hele organisatie is op Eredivisie-niveau gebracht. Qua faciliteiten en qua denken."

Toen Van Leeuwen in februari 2021 aantrad, speelde NEC nog in de Keuken Kampioen Divisie. De Nijmegenaren dwongen in mei van dat jaar via de play-offs promotie af en toonden zich vorig seizoen direct een stabiele Eredivisionist. NEC eindigde op de elfde plek.

"Alle gestelde doelen zijn bereikt. En sneller dan verwacht. Voor wie zo lang in het vak zit als ik, gaat er weinig attractie uit van het op de winkel passen. Op mijn leeftijd tikt de tijd nu eenmaal wat sneller. De club is klaar voor de derde fase van het project: bevestigen en uitbouwen", aldus Van Leeuwen.

De Gelderlander was eerder technisch directeur bij onder meer Vitesse en FC Twente. Het is nog niet bekend wie Van Leeuwen opvolgt bij NEC, de huidige nummer elf van de Eredivisie.