Justin Lonwijk heeft donderdag een contract getekend bij Dynamo Kyiv. De 22-jarige Nederlandse middenvelder komt over van het Deense Viborg FF. "Hopelijk keert de vrede terug in Oekraïne."

Lonwijk werd opgeleid door PSV, maar het lukte de geboren Tilburger niet door te breken bij de Eindhovenaren.

Na een verblijf bij FC Utrecht verkaste de middenvelder in 2021 naar Viborg, waar hij al snel uitgroeide tot een sleutelspeler. Bij de Deense ploeg speelde Lonwijk de laatste tijd ook geregeld op de flanken.

Zijn stabiele prestaties leidden tot belangstelling van Dynamo Kyiv, dat net op tijd toesloeg. Clubs in Oekraïne hebben namelijk tot donderdagavond de tijd om spelers te contracteren.

Ondanks de oorlog ging de competitie in Oekraïne eind augustus van start. Met drie punten uit drie speelronden is Dynamo Kyiv matig van start gegaan.

"Natuurlijk heb ik goed nagedacht over deze stap", vertelt Lonwijk op de clubsite van Dynamo Kyiv. "Ik weet dat de situatie in dit land heel moeilijk is. Maar ik heb met mensen in Kyiv gesproken. Gelukkig gaat het iets beter in de hoofdstad. Hopelijk keert de vrede terug in Oekraïne."

Lonwijk gaat werken met legendarische trainer

Tot voor kort rekende Lonwijk erop in Denemarken te blijven. "De transfermarkt in Denemarken en in de meeste andere landen zat al op slot. Maar enkele dagen geleden hoorde ik plotseling van de belangstelling van Dynamo Kyiv."

Mircea Lucescu fungeert sinds 2020 als trainer van de Europacup II-winnaar van 1975 en 1986. De 77-jarige Roemeen is met 32 prijzen een van de succesvolste trainers aller tijden.