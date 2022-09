Het Nederlands elftal begint donderdag met Remko Pasveer op doel aan de Nations League-wedstrijd tegen Polen. De 38-jarige keeper van Ajax debuteert, terwijl er in Warschau ook verrassend een basisplaats is voor Cody Gakpo.

Opstelling Nederland Pasveer; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind; Memphis, Gakpo, Bergwijn

De 38-jarige Pasveer is de één na oudste debutant ooit in Oranje. Toenmalig FC Twente-keeper Sander Boschker was in 2010 39 jaar toen hij tegen Ghana zijn eerste en enige interland speelde.

Vierde doelman Andries Noppert ontbreekt in de wedstrijdselectie van Oranje, die maximaal 23 spelers mag tellen. Hij zit als 24e speler op de tribune.

Van Gaal kiest achterin voor de verwachte namen en geeft op het middenveld Teun Koopmeiners de voorkeur boven Davy Klaassen. Gakpo begint achter spitsen Memphis Depay en Steven Bergwijn, nadat in de vorige interlandperiode Steven Berghuis de eerste keuze was op die positie.

Het shirt van Robert Lewandowski in de kleedkamer van Polen. Het shirt van Robert Lewandowski in de kleedkamer van Polen. Foto: Getty Images

Lewandowski start bij Polen

Bij Polen is er een basisplaats voor Robert Lewandowski. De 34-jarige spits van FC Barcelona ontbrak in juni in De Kuip, toen Nederland en Polen met 2-2 gelijkspeelden.

De Nations League-wedstrijd tussen Polen en Nederland begint donderdag om 20.45 uur in Stadion Narodowy. De wedstrijd staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández. De andere wedstrijd in groep 4, België-Wales, begint in Brussel eveneens om 20.45 uur.