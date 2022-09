Nederland mag in de zomer van 2023 de eindronde van de Nations League organiseren dankzij de groepswinst die zondagavond werd veiliggesteld tegen België. Verder is Oranje nu al zeker van deelname aan de play-offs voor het EK van 2024.

In de strijd om de organisatie van de eindronde had Nederland concurrentie van België, Wales en Polen. Dat waren ook de groepsgenoten van Oranje in deze Nations League.

De UEFA wijst de gastheer pas in januari 2023 officieel aan. Maar het zou erg vreemd zijn als het toernooi wordt gehouden in een land dat is uitgeschakeld in de groepsfase.

De zogeheten Final Four van de Nations League wordt tussen 14 en 18 juni 2023 afgewerkt. De eerdere winnaars van het toernooi zijn Portugal (2019) en Frankrijk (2021).

Oranje nam eerder in 2019 deel aan de eindronde, toen in de halve finale werd afgerekend met Engeland. In de eindstrijd bleek Portugal met 1-0 te sterk. Destijds stond het Nederlands elftal onder leiding van Ronald Koeman, die per 1 januari Louis van Gaal opvolgt als bondscoach.

De laatste keer dat Nederland een voetbaltoernooi op het hoogste niveau voor de mannen organiseerde, was in 2000. Toen organiseerde ons land het EK samen met België.

(Mogelijke) deelnemers Final Four Kroatië

Portugal of Spanje

Hongarije of Italië

Nederland

Oranje al zeker van play-offs voor EK

Dankzij de kwalificatie voor de eindronde van de Nations League is Nederland bovendien al verzekerd van deelname aan de play-offs van het EK 2024 in Duitsland. Dat privilege is voorbehouden aan alle groepswinnaars in de hoogste drie divisies van de Nations League.

Als Oranje eerste of tweede wordt in zijn kwalificatiegroep, is Nederland rechtstreeks geplaatst voor EURO 2024. In dat geval neemt een ander land het play-offticket van Oranje over. De loting voor de kwalificatieronde van het EK 2024 is op 9 oktober.