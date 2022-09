Australië heeft donderdag met Guus Hiddink op de bank de laatste wedstrijd in aanloop naar het WK in Qatar gewonnen. De assistent-coach zag 'The Socceroos' in Brisbane met 1-0 van Nieuw-Zeeland winnen.

Awer Mabil kroonde zich tot matchwinner in het Suncorp Stadium. De vleugelspeler, die werd geboren in een vluchtelingenkamp in Kenia nadat zijn ouders Soedan waren ontvlucht, maakte na iets meer dan een half uur het enige doelpunt van de wedstrijd.

De Australische voetbalbond schakelde Hiddink onlangs in om te helpen in de voorbereiding op het WK. De 75-jarige Nederlander assisteerde bondscoach Graham Arnold alleen bij de oefeninterland tegen Nieuw-Zeeland.

Hiddink leidde Australië als bondscoach naar het WK van 2006. Het land deed in Duitsland voor het eerst in 32 jaar mee aan de mondiale titelstrijd en bereikte de achtste finales. Daarin moest Australië het afleggen tegen de latere wereldkampioen Italië (0-1).

Arnold was destijds assistent van Hiddink. De oud-speler van onder meer Roda JC en NAC Breda deed voor het duel met Nieuw-Zeeland een beroep op de (officieel gepensioneerde) Varssevelder, omdat zijn gebruikelijke rechterhand René Meulensteun in september in Europa is om de komende WK-tegenstanders te analyseren.

Het WK in Qatar begint op 20 november en duurt tot en met 18 december. Australië zit in een poule met Frankrijk, Denemarken en Tunesië.