Manchester United heeft in het afgelopen boekjaar een verlies van liefst 115,5 miljoen pond (131,8 miljoen euro) geleden, blijkt uit de jaarcijfers van de Engelse recordkampioen. Wat betreft de salarisuitgaven verbeterden 'The Red Devils' een Premier League-record. De schuldenlast van de Engelse recordkampioen nam met 111 miljoen euro toe tot 621 miljoen euro.

Vorig seizoen schreef Manchester United eveneens rode cijfers. Destijds ging het om een verlies van 106 miljoen euro, vooral veroorzaakt door de economische gevolgen van de coronapandemie. De stadions bleven in die periode gesloten, waardoor 'The Red Devils' veel inkomsten misliepen.

De belangrijkste oorzaak van de beroerde financiële resultaten in het seizoen 2021/2022 zijn de torenhoge salarissen. Die post steeg met 19,1 procent tot 384,2 miljoen pond (440,3 miljoen euro). Dat kwam vooral door de komst van grootverdieners als Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo en Raphaël Varane. Nog nooit was een Premier League-club in een jaar tijd zoveel geld kwijt aan salarissen, schrijft zowel de BBC als Sky Sports.

Ondanks de hoog uitgevallen salarispost finishte Manchester United slechts als zesde in de Premier League. Daardoor is de club dit seizoen slechts actief in de Europa League in plaats van in de veel lucratievere Champions League.

Het ontslag van manager Ole Gunnar Solskjaer en zijn stafleden en de aanstelling van Ralf Rangnick kostten de club 28,3 miljoen euro.

Ook Cristiano Ronaldo kon niet voorkomen dat Manchester United vorig seizoen dramatisch presteerde. Foto: Getty Images

Financieel directeur denkt dat herstel is ingetreden

Een lichtpuntje voor Manchester United is dat de omzet met 18 procent toenam tot 583,2 miljoen pond (668,5 miljoen euro).

"Onze financiële resultaten tonen aan dat het herstel na de coronacrisis is ingetreden', schrijft financieel directeur Cliff Baty in het jaarverslag. "Onze resultaten zijn nog wel nadelig beïnvloed doordat de Aziatische tournee niet doorging als gevolg van de coronacrisis."

Sinds afgelopen zomer staat Manchester United onder leiding van Erik ten Hag, die zijn ploeg dit Premier League-seizoen naar twaalf punten uit zes wedstrijden heeft geleid. Eerder op donderdag hoorde de ex-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax dat hij is genomineerd in de verkiezing van Premier League-manager van de maand september.

Antony verdedigt sinds eind augustus de kleuren van Manchester United. Antony verdedigt sinds eind augustus de kleuren van Manchester United. Foto: Getty Images

Manchester United legde afgelopen zomer veel spelers vast

Opvallend is dat Manchester United ondanks de vrij slechte cijfers afgelopen zomer flink investeerde in de spelersgroep. Ten Hag kreeg de beschikking over Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Christian Eriksen, Casemiro, Antony en Martin Dúbravka, die wordt gehuurd van Newcastle United. Met deze operatie was een bedrag van bijna 250 miljoen euro gemoeid.

"We hebben ons versterkt met ervaren internationals, maar ook met aanstormende talenten", aldus directeur John Murtough. "Het was na zo'n teleurstellend seizoen ook nodig om de selectie te verversen. We liggen overigens voor op schema wat betreft het doen van aankopen."

Murtough voegt daaraan toe dat het onwaarschijnlijk is dat Manchester United in de komende transferwindows net zo actief zal zijn als in de afgelopen zomer.

