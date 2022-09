Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Delano van Crooij. De doelman tekende donderdag een contract tot het einde van het seizoen op Het Kasteel, waardoor hij herenigd wordt met zijn broer Vito.

Delano van Crooij zat zonder club nadat zijn contract bij VVV-Venlo niet werd verlengd. Hij trainde al een aantal dagen mee bij Sparta en speelde woensdag mee in een besloten oefenwedstrijd tegen Vitesse (3-3).

"Met de blessures van Nick Olij en Tim Coremans zaten we krap in de keuzes onder de lat", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp op de website van Sparta. "In Delano viel ons oog op een transfervrije keeper die ik nog ken van mijn tijd bij PEC Zwolle en met wie Maurice Steijn en Hans de Koning fijn gewerkt hebben bij VVV-Venlo. Hij maakte een goede indruk tijdens zijn eerste dagen hier."

Met het vastleggen van Delano van Crooij worden de broers na iets meer dan een jaar herenigd. Vito van Crooij maakte vorig jaar zomer de overstap naar Sparta.

De broers Van Crooij speelden eerder meerdere seizoenen samen bij VVV-Venlo. Delano van Crooij maakte begin 2016 zijn debuut voor VVV en speelde in totaal 69 officiële wedstrijden voor de Limburgers.

Sparta bezet na zeven speelrondes de zevende plaats in de Eredivisie. De ploeg van coach Maurice Steijn gaat in de eerstvolgende wedstrijd op 2 oktober op bezoek bij RKC Waalwijk.

