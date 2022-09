Bij Jean-Paul Boëtius is woensdag een tumor in zijn testikels ontdekt. De aanvaller van Hertha BSC moet een operatie ondergaan en is de komende periode niet inzetbaar.

"Jean-Paul is even niet inzetbaar. Bij een urologisch onderzoek werd een tumor in zijn testikels vastgesteld. Deze moet operatief verwijderd worden", schrijft Hertha BSC op sociale media.

Boëtius staat pas sinds afgelopen zomer onder contract bij Hertha, waarvoor hij dit seizoen tot nu toe zes Bundesliga-wedstrijden speelde. Afgelopen zomer trainde de enkelvoudig international van Oranje kort mee bij Feyenoord, waarvoor hij verspreid over twee periodes 136 wedstrijden speelde.

"Hoe heftig het nieuws in eerste instantie ook is, we zijn vol hoop en vertrouwen erop dat Jean-Paul zal herstellen en zo snel mogelijk zal terugkeren. Hij krijgt van ons alle denkbare steun", reageert Fredi Bobic, de sportief directeur van de Hertha.

Verschillende clubs tonen hun medeleven met Boëtius. Feyenoord steekt de oud-speler van FSV Mainz, Basel en KRC Genk een hart onder de riem met een bericht op Twitter. "Jean-Paul, we denken aan je", schrijft de Rotterdamse club.

Recent werd ook bij Bundesliga-spelers Timo Baumgartl (Union Berlin) en Sébastien Haller (Borussia Dortmund) een tumor ontdekt. Baumgartl stond afgelopen weekend voor het eerst sinds april weer op het veld tijdens een Bundesliga-wedstrijd.