Andries Noppert zal donderdagavond in ieder geval niet zijn debuut maken voor het Nederlands elftal. De doelman van sc Heerenveen is door bondscoach Louis van Gaal buiten de selectie gelaten voor het Nations League-duel met Polen.

Van Gaal mag voor de wedstrijd tegen Polen 23 spelers in zijn selectie opnemen, maar hij heeft 24 spelers opgeroepen voor deze interlandperiode. Noppert is de ongelukkige die op de tribune moet plaatsnemen.

De 28-jarige Noppert kreeg voor de Nations League-duels met Polen en België voor het eerst een uitnodiging voor Oranje. De 2,03 meter lange doelman speelde twee seizoenen geleden nog met Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie en maakte afgelopen zomer de overstap naar Heerenveen.

In tegenstelling tot Noppert maakt Remko Pasveer nog wel kans om donderdagavond zijn interlanddebuut te maken. De 38-jarige keeper van Ajax werd ook voor het eerst opgeroepen en behoort wel tot de wedstrijdselectie tegen Polen. Jasper Cillessen en Mark Flekken zijn de andere twee doelmannen in het keurkorps.

Krul bedankte voor penaltytest en kan WK vergeten

Dinsdag sloten Justin Bijlow en Kjell Scherpen bij het trainingskamp van Oranje in Zeist aan voor een sessie waarbij werd geëxperimenteerd met strafschoppen. Tim Krul bedankte voor de oefensessie en hoeft daardoor volgens Van Gaal niet meer op een plek in de WK-selectie te rekenen.

Het Nations League-duel tussen Polen en Nederland begint donderdag om 20.45 uur in Warschau. De wedstrijd in Stadion Narodowy staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández.

De ontmoeting tussen Nederland en België staat zondag in de Johan Cruijff ArenA op het programma. Oranje gaat na vier speelrondes aan kop in groep 4 van divisie A in de Nations League. De voorsprong op nummer twee België is drie punten.