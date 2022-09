De Oranjevrouwen spelen komende maand een oefeninterland tegen Zambia. De ploeg van bondscoach Andries Jonker treft het Afrikaanse land op donderdag 6 oktober in Breda.

Nederland speelde in juli vorig jaar ook tegen Zambia op de Olympische Spelen in Tokio. De Europees kampioen van 2017 boekte toen een monsterzege: 10-3. Vivianne Miedema scoorde vier keer in die wedstrijd.

Vorige week werd al bekend dat de Oranjevrouwen volgende maand ook een vriendschappelijke interland tegen Noorwegen spelen. Die wedstijd staat dinsdag 11 oktober in Den Haag op het programma.

De wedstrijden tegen Zambia en Noorwegen worden de eerste duels voor Nederland sinds de ploeg zich voor het WK van volgend jaar kwalificeerde. Dat deed de vicewereldkampioen begin deze maand in een thriller tegen IJsland.

Oranje was in Utrecht met 1-0 te sterk voor directe concurrent IJsland. Esmee Brugts maakte pas in de blessuretijd van de tweede helft het winnende doelpunt, waardoor Nederland zich als groepswinnaar rechtstreeks voor het WK plaatste.

Zambia plaatste zich in juli voor het eerst in de geschiedenis voor het WK door de halve eindstrijd van de Afrika Cup te bereiken. Het WK wordt van 20 juli tot en met 20 augustus 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland gehouden.