De Schotse nationale ploeg is blij dat ze woensdagavond in de Nations League-wedstrijd tegen Oekraïne revanche heeft genomen voor de nederlaag in de play-offs om een WK-ticket. De Schotten wonnen het duel met 3-0 en namen daardoor de leiding in hun Nations League-groep over.

"Ik ben heel blij voor mijn ploeg. Dit is de revanche waarnaar we op zoek waren", vertelde bondscoach Steve Clarke in gesprek met Premier Sports. "Mijn ploeg heeft deze zomer meer geleden dan wie dan ook."

Clarke doelde met zijn uitspraak op het duel van afgelopen zomer, toen Oekraïne in het eerste duel sinds de uitbraak van de oorlog te sterk was in de play-offs voor een plek op het WK in Qatar. Ondanks de zege miste Oekraïne het WK, door een onfortuinlijke 1-0-nederlaag tegen Wales.

"Sinds dat duel hebben we veel werk verzet", vervolgde Clarke. "Het was vooral veel saai werk buiten het veld, maar dat was niet aan de spelers te merken. Soms moet je in het voetbal reageren en het is fijn dat we op deze manier hebben gereageerd."

Lyndon Dykes maakte als invaller twee goals. Foto: Getty Images

'Nederlaag deed onwaarschijnlijk veel pijn'

Ook bij de spelers voelde de overtuigende zege in het Nations League-duel op Hampden Park als revanche. "We hadden dit echt nodig. De nederlaag in de zomer heeft ons onwaarschijnlijk veel pijn gedaan", zei John McGinn, de maker van het openingsdoelpunt.

Na de treffer van McGinn in de zeventigste minuut liep Schotland in de slotfase via goals van invaller Lyndon Dykes verder weg bij Oekraïne. Door de zege gaat Schotland in groep 1 van divisie B aan de leiding. De poulewinnaar gaat bij de volgende Nations League-editie naar de hoogste divisie.

"We wilden iedereen laten zien dat we gekwetst en teleurgesteld waren door de laatste wedstrijd tegen Oekraïne", zei Dykes. "We wilden aantonen wat we konden en dat hebben we vanavond gedaan. We hebben drie punten en richten ons nu op de laatste twee duels."

Stand groep 1 (divisie B) Nations League 1. Schotland 4-9 (+5)

2. Oekraïne 4-7 (+1)

3. Ierland 4-4 (+1)

4. Armenië 4-3 (-7)

