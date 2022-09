Louis van Gaal kan in de laatste maanden van zijn derde termijn als bondscoach een bijzonder record in handen krijgen. Als Oranje donderdag het Nations League-duel met Polen wint, komt hij op gelijke hoogte met Bob Glendenning en is hij nog een overwinning verwijderd van recordhouder Dick Advocaat.

Advocaat, die eveneens drie termijnen bondscoach was, boekte in november 2017 in zijn 62e en laatste interland uit tegen Roemenië zijn 37e overwinning met Oranje. De Hagenaar passeerde daarmee Glendenning op de eeuwige ranglijst en kreeg het record alleen in handen.

De Brit Glendenning leidde Oranje van 1923 tot en met 1940 naar 36 zeges in 87 interlands. Van Gaal staat nu, net als Marco van Basten, op 35 overwinningen als bondscoach. De 71-jarige Van Gaal zit tegen Polen voor de 57e keer op de bank als bondscoach.

Van Gaal heeft nog minimaal vijf interlands om Advocaat te passeren en het record alleen in handen te krijgen. Na het duel met Polen sluit hij de groepsfase van de Nations League zondag af tegen België en daarna wachten sowieso de drie groepswedstrijden op het WK.

Meeste zeges als bondscoach 1. Dick Advocaat - 37 (62 interlands)

2. Bob Glendenning - 36 (87 interlands)

3. Louis van Gaal - 35 (56 interlands)

3. Marco van Basten - 35 (52 interlands)

5. Bert van Marwijk - 34 (52 interlands)

Op 7 oktober 2000 won Oranje voor het eerst onder bondscoach Louis van Gaal. Mede door twee goals van Clarence Seedorf werd Cyprus met 0-4 verslagen. Foto: ANP

Memphis kan tweede plek alleen in handen krijgen

Naast Van Gaal kan ook Memphis Depay tegen Polen dichter in de buurt komen van een bijzonder record. De tachtigvoudig international staat met 42 interlandtreffers samen Huntelaar tweede op de eeuwige topscorerslijst van Oranje. Huntelaar had 76 interlands nodig om tot dat aantal doelpunten te komen. Robin van Persie is sinds 2013 recordhouder en eindigde op 50 goals in 102 interlands.

De 28-jarige Memphis is vooral de laatste jaren op schot voor Oranje. In zijn laatste 23 interlands scoorde hij 23 keer. Ter vergelijking, in Memphis' eerste 23 interlands was het maar drie keer raak.

De Nations League-wedstrijd tussen Polen en Nederland begint donderdag om 20.45 uur in Stadion Narodowy. De wedstrijd staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández. De andere wedstrijd in groep 4, België-Wales, begint in Brussel eveneens om 20.45 uur.