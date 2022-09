Schotland heeft woensdag revanche genomen op Oekraïne voor de uitschakeling in de play-offs voor het WK in juni. De ploeg van bondscoach Steve Clarke was ditmaal met 3-0 te sterk in de Nations League.

Schotland en Oekraïne waren in de eerste helft op Hampden Park in Glasgow aan elkaar gewaagd. Beide ploegen kwamen tot enkele kansen, maar scoorden niet.

In de tweede helft zette de thuisploeg aan, met een kansenregen tot gevolg. John McGinn brak twintig minuten voor tijd de ban door zijn directe tegenstander weg te zetten en de bal in de verre hoek te schieten.

Oekraïne was nog niet bekomen van de tegentreffer of het stond al 2-0 door een kopgoal van invaller Lyndon Dykes. Vlak voor tijd verzorgde de aanvaller ook het slotakkoord door wederom bij een hoekschop te scoren.

Door de zege is Schotland nu koploper in groep 1 van divisie B van de Nations League. De Schotten hebben nu negen punten uit vier wedstrijden. Oekraïne staat met zeven punten tweede.