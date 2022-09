Bondscoach Louis van Gaal is benieuwd hoe de Oranjedefensie donderdag in Warschau presteert tegen het Poolse elftal mét Robert Lewandowski. In tegenstelling tot de Nations League-wedstrijd in juni in De Kuip start de superspits dit keer. Van Gaal hoopt dat zijn ploeg eindelijk eens de nul houdt.

"Lewandowski is de beste spits ter wereld, dus is dit een mooie test", zei Van Gaal woensdag op zijn persconferentie in Stadion Narodowy in de Poolse hoofdstad. "Het grootste verschil met de thuiswedstrijd is dat hij nu wel meedoet."

In juni speelde Oranje met 2-2 gelijk in De Kuip. Net als in de vijf andere wedstrijden tot dusver in 2022 hield de ploeg van Van Gaal de nul niet. "We staan te veel doelpunten toe", benadrukte de bondscoach. "We hebben ook veel gescoord. Maar het zou, zeker tegen Lewandowski, top zijn als we niks incasseren."

Frenkie de Jong, die sinds afgelopen zomer bij FC Barcelona ploeggenoot is van de 34-jarige Lewandowski, schoof ook aan op de persconferentie. "Hoe we hem moeten verdedigen? Nou, het beste is als we ervoor zorgen dat hij zo min mogelijk in scoringspositie komt", zei de middenvelder.

Frenkie de Jong en Louis van Gaal op de persconferentie van Oranje. Frenkie de Jong en Louis van Gaal op de persconferentie van Oranje. Foto: Pro Shots

Van Gaal gaat voorsorteren op WK-opstelling

De Jong staat donderdag tegen Polen in de basis van Oranje. Van Gaal vertelde verder dat hij met zijn opstelling voorsorteert op de WK-formatie, al noemde hij daar geen namen bij.

"Ik ga spelers opstellen waarvan ik denk dat ze waarschijnlijk gaan spelen op het WK. Maar een aantal spelers moet die plek nog verdienen. En uiteraard moeten de spelers de komende weken ook bij hun club blijven leveren. Het is niet vrijblijvend."

De Nations League-wedstrijd tussen Polen en Nederland begint donderdag om 20.45 uur in Stadion Narodowy. De wedstrijd staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández. De andere wedstrijd in groep 4, België-Wales, begint in Brussel eveneens om 20.45 uur.