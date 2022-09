Frenkie de Jong is naar eigen zeggen rustig gebleven tijdens de rumoerige zomerse transferperiode. FC Barcelona zette de middenvelder deze zomer onder druk om een salarisverlaging te accepteren of zelfs te vertrekken bij de Spaanse topclub.

Barcelona wilde De Jong deze zomer op een gegeven moment verkopen, zodat de club nieuwe spelers mocht inschrijven in de Spaanse competitie. De Oranje-international hield voet bij stuk en wilde niet verkassen naar bijvoorbeeld het geïnteresseerde Manchester United van coach Erik ten Hag.

"Het is nu een stuk rustiger dan tijdens de transferperiode", erkende De Jong woensdag op de persconferentie daags voor het Nations League-duel van Nederland met Polen.

"Zelf had ik al vroeg voor ogen wat ik wilde, namelijk bij Barcelona blijven. Er was veel rumoer. Het was anders dan in andere transferperiodes, maar ik bleef er rustig onder. Mijn mening is niet veranderd in de tussentijd."

Frenkie de Jong met Daley Blind op de training van Oranje. Frenkie de Jong met Daley Blind op de training van Oranje. Foto: Getty Images

'Soms botste ik met Barcelona'

Tijdens de transferperiode was De Jong vooral bankzitter bij Barcelona, maar na het verstrijken van de deadline heeft de 25-jarige Nederlander weer regelmatig een basisplaats onder trainer Xavi. Tijdens de laatste twee gewonnen competitieduels met Cádiz (0-4) en Elche (3-0) speelde hij de hele wedstrijd mee.

De Jong erkende dat hij botste met de leiding van Barcelona. "De club had zijn eigen ideeën erover, soms botst dat met elkaar. Maar in principe is dat altijd prima gegaan."

De Jong zal donderdag in de basis staan in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Polen, die om 20.45 uur begint in Stadion Narodowy. Het duel staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández. De andere wedstrijd in groep 4, België-Wales, begint in Brussel eveneens om 20.45 uur.

Donderdag speelt De Jong met het Nederlands elftal tegen Polen in de Nations League. Zondag speelt Oranje de laatste groepswedstrijd tegen België.