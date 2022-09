Tim Krul heeft deze week geweigerd zich als extra keeper bij Oranje te melden om te experimenteren met strafschoppen. De keeper van Norwich City hoeft daardoor niet meer te rekenen op een plek in de WK-selectie, liet bondscoach Louis van Gaal woensdag weten.

Krul is statistisch gezien een van de beste Nederlandse doelmannen als het aankomt op het stoppen van penalty's. Toch zijn het Justin Bijlow en Kjell Scherpen die zich voor deze interlandperiode als extra keepers in Zeist melden.

De twee trainen samen met de voor Oranje geselecteerde Jasper Cillessen, Remko Pasveer, Andries Noppert en Mark Flekken op wetenschappelijke basis op strafschoppen. Oud-volleybalbondscoach Peter Murphy heeft daarbij een rol.

"Tim heeft mij gebeld om te zeggen dat hij daarvoor past. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik vond het jammer, want ik weet ook zijn cijfers", zei Van Gaal woensdag op zijn persconferentie ter voorbereiding op het Nations League-duel met Polen.

Toen de bondscoach vervolgens de vraag kreeg of Krul nog kans maakt op een plek in de WK-selectie, was hij duidelijk. "Nee. Dat is de consequentie van zijn beslissing."

Acht jaar geleden hielp Tim Krul het Nederlands elftal met twee gestopte penalty's naar de halve finales van het WK. Acht jaar geleden hielp Tim Krul het Nederlands elftal met twee gestopte penalty's naar de halve finales van het WK. Foto: ANP

Krul was in 2014 held van Oranje

Krul was in 2014 nog de penaltyheld van Oranje. Van Gaal liet hem in de kwartfinale van het WK tegen Costa Rica speciaal voor de strafschoppenreeks invallen, waarna de Hagenaar twee inzetten stopte. Nederland bereikte daardoor de halve finales.

De laatste interland van de 34-jarige Krul dateert van 2 juni vorig jaar, toen hij onder de lat stond tijdens een oefeninterland tegen Schotland. In totaal droeg hij vijftien keer het shirt van Oranje. Als reservekeeper maakte hij naast het WK van 2014 de EK's van 2012 en 2021 mee.

Het Nederlands elftal bereidt zich momenteel voor op het Nations League-duel met Polen, dat donderdag in Warschau wordt gespeeld (aftrap: 20.45 uur). Zondag wordt de poulefase van het landentoernooi afgesloten tegen België.