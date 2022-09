Fans van Premier League-clubs die het veld op komen rennen of vuurwerk afsteken in het stadion kunnen met onmiddellijke ingang rekenen op een stadionverbod van een jaar. Dat hebben de clubs uit de hoogste Engelse divisie woensdag met elkaar afgesproken.

Het afgelopen seizoen was er een stijgend aantal veldbestormingen aan het eind van de competitie, toen supporters titels, promotie of handhaving vierden. Daarbij vonden verschillende keren ongeregeldheden plaats.

Zo werd Crystal Palace-trainer Patrick Vieira na de verloren uitwedstrijd tegen Everton door een fan uitgedaagd. De Fransman schopte de supporter vervolgens onderuit.

Ook het afsteken van vuurwerk of rookbommen wordt strenger bestraft. "Fans die worden gepakt als ze rookbommen of vuurwerk bij zich dragen of afsteken, of het veld betreden zonder toestemming, krijgen automatisch een stadionverbod van de club van minimaal een jaar", staat in een verklaring.

Deze stadionverboden kunnen ook worden uitgebreid naar ouders of begeleiders van kinderen die deze overtredingen begaan. Het beleid gaat met onmiddellijke ingang in en geldt voor uit- en thuiswedstrijden.

