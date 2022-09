FC Barcelona heeft verontwaardigd gereageerd op de berichtgeving van El Mundo, die woensdag mailverkeer over de nooit voltooide contractverlenging van Lionel Messi in 2020 publiceerde. De topclub overweegt juridische stappen tegen de Spaanse krant.

Messi verliet Barcelona vorig jaar transfervrij voor een dienstverband bij Paris Saint-Germain. In 2020 probeerde Barcelona het contract van de Argentijnse sterspeler nog te verlengen. El Mundo kreeg de beschikking over de e-mails tussen Jorge Messi, vader en belangenbehartiger van de aanvaller, en toenmalig Barcelona-president Josep Maria Bartomeu.

"FC Barcelona is woest over het lekken van informatie die onderdeel zou zijn van een juridische procedure (tegen oud-bestuurders, onder wie Bartomeu, red.)", schrijft de club in een verklaring. "De club is ook verontwaardigd dat El Mundo opschept over de vele documenten en e-mails die de krant in bezit heeft, terwijl deze informatie nog niet is gedeeld met alle partijen."

"Het artikel bedreigt de reputatie en vertrouwelijkheid van de club. Om die reden, en met als doel de rechten van FC Barcelona te waarborgen, kijkt onze juridische afdeling naar mogelijke juridische stappen."

Lionel Messi en president Josep Maria Bartomeu na de contractverlenging van de Argentijn in 2014. Lionel Messi en president Josep Maria Bartomeu na de contractverlenging van de Argentijn in 2014. Foto: Getty Images

'Flink eisenpakket van Messi'

Op 4 mei 2020 begon Bartomeu de contractonderhandelingen met een mail naar Jorge Messi. De voorzitter wilde het contract met een seizoen verlengen. Daarnaast zou de verbintenis ieder jaar automatisch worden verlengd, zolang Lionel Messi niet vóór 30 april van het lopende seizoen zou aangeven dat hij wilde vertrekken.

De entourage van Messi ging akkoord, maar eiste ook onder meer een eigen box in het stadion Camp Nou voor de families van Messi en Luis Suárez. Barcelona stemde in met deze wensen, maar even later stuurde Jorge Messi een nieuw eisenpakket dat door El Mundo als "bruut" wordt omschreven.

Jorge Messi eiste onder meer een transferclausule ter hoogte van het symbolische bedrag van 10.000 euro en een onmiddellijke tekenbonus van 10 miljoen euro. Barcelona, dat destijds al salarisverlagingen invoerde vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis, weigerde het voorstel. Daarna kwamen beide partijen niet meer tot overeenstemming.