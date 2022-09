FC Twente is ingegaan op een uitnodiging van Bryan Ruiz om op 17 december present te zijn bij zijn afscheidswedstrijd in Costa Rica. De 37-jarige aanvaller organiseert een duel tussen Twente en zijn huidige club Liga Deportiva Alajuelense.

Ruiz speelde tussen 2009 en 2010 met veel succes voor FC Twente. Hij kwam er tot 97 wedstrijden, 44 goals en 24 assists en hielp de club in 2010 aan de historische landstitel.

In de jaren erna speelde de 143-voudig international van Costa Rica in Europa voor Fulham, PSV en Sporting CP. Via het Braziliaanse Santos streek hij ruim twee jaar geleden neer bij Alajuelense in zijn vaderland, de club waarbij hij zijn profloopbaan begon.

"Het is een grote eer om de afscheidswedstrijd van Bryan Ruiz te mogen spelen. Samen met zijn club heeft Bryan ons uitgenodigd om naar Costa Rica te komen", zegt trainer Ron Jans woensdag op de site van FC Twente.

"Hij heeft veel voor FC Twente betekend. Het benadrukt de speciale band die hij met de club heeft. Bovendien biedt dit ons een mooie gelegenheid om het trainingskamp daar te beleggen."

Naast de landstitel veroverde Ruiz met FC Twente ook de Johan Cruijff Schaal (in 2010 en 2011) en de KNVB-beker (in 2011). In het kampioensseizoen werd hij in Enschede uitgeroepen tot speler van het jaar.