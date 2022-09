Feyenoord heeft woensdag in een besloten oefenduel met 3-1 gewonnen van FC Eindhoven. Aanwinst Ezequiel Bullaude maakte twee goals namens de Rotterdammers, terwijl ook Danilo het net wist te vinden.

Feyenoord - met spelers als Jacob Rasmussen, Javairô Dilrosun en Igor Paixão in de basis - had het voor rust behoorlijk lastig met FC Eindhoven, de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Rob Penders nam in de tweede minuut zelfs de leiding via een doelpunt van spits Evan Rottier.

Na rust draaide Feyenoord de wedstrijd om. Eerst maakte Bullaude de gelijkmaker met een kopbal, waarna Danilo met een geplaatste vrije trap voor de 2-1 tekende. Het slotstuk was voor Bullaude.

FC Eindhoven komt dit weekend niet in actie in de Keuken Kampioen Divisie, omdat de club meerdere spelers mist wegens interlandverplichtingen. De eerstvolgende officiële wedstrijd is op vrijdag 30 september, wanneer de Eindhovenaren FC Dordrecht thuis ontvangen.

Feyenoord speelt op zondag 2 oktober weer in de Eredivisie. Dan gaat de 'Stadionclub' op bezoek bij NEC.