Tien landen doen de komende interlandperiode mee aan de OneLove-campagne die in maart is gestart door de KNVB. Met de actie wil de voetbalbond een signaal tegen discriminatie en voor verbinding afgeven.

Naast Virgil van Dijk zullen de aanvoerders van België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Wales, Zweden en Zwitserland de komende interlands de OneLove-aanvoerdersband dragen. Landen die zich hebben geplaatst voor het WK in Qatar zullen ook daar de speciale aanvoerdersband om hun arm hebben.

OneLove is in maart gestart als een campagne van het Nederlandse voetbal en benadrukt volgens de KNVB dat alle voetballiefhebbers minimaal één ding gemeen hebben: de liefde voor het voetbal. "Daarmee willen de afzenders uitdragen dat zij vóór verbinding en dus tegen elke vorm van discriminatie zijn", zegt de bond.

Captain Van Dijk is blij dat andere landen zich aansluiten bij de Nederlandse campagne. "Het is een belangrijke boodschap die bij het voetbal past: op het veld is iedereen gelijk en dat zou overal zo moeten zijn."

Het Nederlands elftal speelt donderdag om 20.45 uur de Nations League-wedstrijd tegen Polen. Zondag staat een thuiswedstrijd tegen België op het programma.