Ajax Vrouwen heeft dinsdagavond knap met 2-2 gelijkgespeeld tegen Arsenal in de laatste voorronde van de Women's Champions League. Romée Leuchter was in het heenduel in Engeland met twee doelpunten belangrijk voor de Amsterdammers.

Ajax begon op Meadow Park goed tegen het Arsenal van spits Vivianne Miedema. Na een kwartier spelen werd Chasity Grant aan de rechterkant goed gelanceerd. Ze gaf de bal vervolgens bij de eerste paal aan Leuchter, die knap afrondde.

Arsenal kwam snel langszij via Stina Blackstenius, die alert was bij een bal op de lat en de rebound verzilverde. In de tweede helft zette de Londense ploeg aan, maar Rafaelle Souza en Steph Catley troffen de paal. Na bijna een uur spelen was het wel raak voor Arsenal, via een door Kim Little benutte strafschop.

De thuisploeg bleef domineren en kwam tot meerdere kansen, maar Lize Kop hield haar doel in het restant van de wedstrijd schoon. Ajax leek op weg naar een nederlaag, maar vlak voor tijd scoorde Leuchter de belangrijke 2-2 door onoplettendheid van de Arsenal-defensie af te straffen. Arsenal scoorde daarna nog via Katie McCabe, maar haar goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Volgende week woensdag staat de return in Amsterdam op het programma. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Women's Champions League. De groepsfase start op 19 oktober.

Ajax speelde in het seizoen 2020/2021 voor het laatst in het hoofdtoernooi. In de strijd om een plek bij de laatste zestien verloren de Amsterdammers toen van Bayern München. Arsenal haalde vorig seizoen de kwartfinales, maar daarin was VfL Wolfsburg over twee duels te sterk.