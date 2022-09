Georginio Wijnaldum heeft dinsdag via sociale media voor het eerst gereageerd op zijn scheenbeenblessure, die hem waarschijnlijk het WK in Qatar kost. De middenvelder van AS Roma vertelt dat hij het de afgelopen weken erg moeilijk heeft gehad.

Wijnaldum brak in augustus op een training van Roma zijn scheenbeen. Technisch manager Tiago Pinto zei later dat de Italiaanse club de huurling van Paris Saint-Germain pas in januari weer terug verwacht.

"Ik heb niets van mij laten horen, omdat ik gewoon echt emotioneel en bedroefd was", zegt Wijnaldum in een videoboodschap. "Mijn herstel gaat momenteel goed. Ik accepteer de situatie. Daarom kan ik nu ook 100 procent geven in mijn herstel."

Wijnaldum is blij met alle steunbetuigingen, waaronder die van de fans van Roma. "Ik wil jullie bedanken voor jullie steun. Het geeft me de kracht om zo snel mogelijk terug te komen. Ik weet dat het ook voor jullie moeilijk is, want ik zat pas net bij jullie club. Jullie hadden hoge verwachtingen, maar er is nog genoeg tijd."

Georginio Wijnaldum speelde op 29 maart tegen Duitsland zijn laatste interland voor Oranje. Foto: Getty Images

Wijnaldum 'leverde niet' volgens Van Gaal

Deelname aan het WK was al onzeker voor Wijnaldum. De 86-voudig international werd eerder dit jaar buiten de selectie van Oranje gehouden, omdat hij volgens bondscoach Louis van Gaal "niet had geleverd" bij zowel het Nederlands elftal als PSG.

De laatste interland van de 31-jarige Wijnaldum dateert van 29 maart, toen hij als invaller een helft meedeed in een oefeninterland tegen Duitsland. Voor de daaropvolgende interlandperiode selecteerde Van Gaal hem niet.

Het WK begint voor het Nederlands elftal op 21 november met een wedstrijd tegen Senegal. Vier dagen later wacht een duel met Ecuador en de poulefase wordt op 29 november afgesloten tegen gastland Qatar.