Afgelopen!

Het zijn de Ajax-vrouwen die verrassen. Met een late goal van Leuchter in de 83e minuut eindigt de wedstrijd in een gelijkspel (2-2). Arsenal was in de tweede helft de betere ploeg maar wist zichzelf niet te belonen met de winst. Volgende week staan de twee ploegen op De Toekomst in Amsterdam tegenover elkaar voor de return in de laatste voorronde voor de Women's Champions League.