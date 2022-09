Atlético Madrid heeft dinsdag excuses aangeboden voor het wangedrag van supporters rond de met 1-2 verloren derby tegen Real Madrid. Real-aanvaller Vinícius Júnior werd zondag door een gedeelte van de Atlético-aanhang racistisch bejegend.

Voorafgaand aan de stadsderby in het Wanda Metropolitano zongen honderden Atlético-fans dat Vinícius op een aap lijkt. Tijdens de wedstrijd waren er ook apengeluiden en verwensingen aan het adres van de Braziliaan te horen.

Atlético laat dinsdag weten volledig mee te werken aan het onderzoek van de Spaanse autoriteiten naar de racistische spreekkoren. "We veroordelen de ontoelaatbare leuzen van een minderheid van de fans vóór en tijdens de derby", meldt de club.

"Racisme is een grote plaag in onze maatschappij en helaas ook in de voetbalwereld. Atlético staat bekend als een open en inclusieve club, met fans met verschillende achtergronden qua nationaliteit, cultuur, huiskleur en sociale klasse. Enkele fans kunnen het imago niet aantasten van duizenden supporters die hun team met passie en respect voor de tegenstander steunen."

Vinícius Júnior viert de openingsgoal van teamgenoot Rodrygo. Vinícius Júnior viert de openingsgoal van teamgenoot Rodrygo. Foto: AP

Atlético wil fans verbannen

"We staan niet toe dat iemand onze clubkleuren misbruikt om racistische of xenofobe verwensingen te uiten", schrijft Atlético, dat de betreffende fans levenslang wil verbannen.

"We accepteren niet dat onze fans geassocieerd worden met dit gedrag en dat onze waarden in twijfel worden getrokken door een minderheid. Dit is ontoelaatbaar. Zij maken geen deel uit van onze familie."

Atlético verloor de kraker tegen Real met 1-2 door goals van Rodrygo en Federico Valverde. Vinícius speelde de hele wedstrijd mee bij Real, dat met zes zeges op rij bovenaan staat in La Liga. Atlético bezet na zes wedstrijden de zevende plek.