De Russische voetbalploeg is uitgesloten van deelname aan de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 in Duitsland, heeft de UEFA dinsdag bekendgemaakt. De Europese voetbalbond nam het besluit vanwege de oorlog in Oekraïne.

Rusland werd eerder dit jaar al door wereldvoetbalbond FIFA uitgesloten van verdere deelname aan de kwalificatiereeks voor het WK van eind dit jaar in Qatar. De Russen zouden het in de halve finales van de play-offs opnemen tegen Polen, maar mochten dus niet in actie komen.

De Russische voetbalbond was tegen het besluit van de FIFA in beroep gegaan bij het internationaal sporttribunaal CAS, maar kreeg nul op het rekest. Ook de UEFA deed Rusland begin dit jaar in de ban vanwege de oorlog in Oekraïne.

Mogelijk zal Rusland nog in beroep gaan tegen de uitsluiting voor de kwalificatiereeks voor het EK van 2024. Daarvoor wacht de voetbalbond op de complete onderbouwing van het vonnis van het CAS.

De loting voor de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 wordt op 9 oktober in Frankfurt verricht. Het EK in Duitsland staat van 14 juni tot en met 14 juli op het programma.