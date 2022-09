Bondscoach Erwin van de Looi is zeer teleurgesteld in Sven Botman, die bedankte voor de oefenduels van Jong Oranje met België en Roemenië. De verdediger meldde zich af omdat hij zich wil richten op zijn club Newcastle United.

"Ik ben teleurgesteld", was de vijftigjarige Van de Looi duidelijk in gesprek met ESPN. "Je bent met elkaar aan iets bezig en daar horen ook vriendschappelijke wedstrijden bij."

De 22-jarige Botman bedankte op het laatste moment voor Jong Oranje, dat eerder op dinsdag verzamelde in Zeist. De beloften spelen deze interlandperiode alleen twee oefenwedstrijden met het oog op het EK in juni en juli volgend jaar.

"Als je onderdeel van een groep bent, dan hoor je daar gewoon bij te zijn en hoor je niet al te makkelijk af te zeggen", vervolgde Van de Looi, die bij Jong Oranje meerdere teleurgestelde spelers ontvangt die hoopten op een telefoontje voor het 'grote' Oranje.

"Aan de andere kant sta ik er ook vrij simpel in: je moet wel graag willen komen, anders niet. We gaan gewoon lekker door met de jongens die hier wel zijn."

Ryan Gravenberch is een van de spelers die hoopte op een oproep voor het 'grote' Oranje.

Van de Looi zag voor Botman kansen bij 'grote' Oranje

Ondanks de duidelijke mening van Van de Looi probeerde de bondscoach Botman nog op andere gedachten te brengen. Door de blessure van Bruno Martins Indi lagen er voor de verdediger van Newcastle kansen om later door te schuiven naar de selectie van Louis van Gaal, denkt Van de Looi.

"Dat heb ik hem ook voorgehouden. Naast het belang van Jong Oranje, is er ook voor iedereen een individueel belang", zei Van de Looi. "Uiteindelijk heeft hij deze keuze gemaakt, en dat respecteer ik. Maar ik begrijp het niet helemaal."

Zonder Botman, maar met onder anderen tienvoudig Oranje-international Ryan Gravenberch, oefent Jong Oranje vrijdag om 18.30 uur tegen de leeftijdsgenoten van België. Volgende week dinsdag staat er een oefenduel met Roemenië op het programma.

Selectie Jong Oranje Doelmannen: Fabian de Keijzer, Bart Verbruggen, Kjell Scherpen

Verdedigers: Jeremie Frimpong, Mitchel Bakker, Denso Kasius, Ian Maatsen, Bjorn Meijer, Mees Hilgers, Sepp van den Berg, Lutsharel Geertruida, Micky van de Ven

Middenvelders: Ryan Gravenberch, Quinten Timber, Xavi Simons, Jurgen Ekkelenkamp, Daniël van Kaam, Sven Mijnans

Aanvallers: Brian Brobbey, Joshua Zirkzee, Elayis Tavsan, Thijs Dallinga

Inzetbaarheid Brobbey onzeker

Het is onzeker of Brian Brobbey mee kan doen in de twee oefenwedstrijden. De aanvaller van Ajax heeft aan de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen AZ een enkelblessure overgehouden.

"We moeten even kijken hoe het gaat. Ik ben nog nooit op zo'n manier getrapt", zei Brobbey over de overtreding van Tijjani Reijnders. "Zo met je been inkomen is gevaarlijk. Zoiets kun je niet doen. Normaal gesproken trekken ze hier rood voor."

Brobbey traint apart van de groep en gaat bij Jong Oranje met de fysiotherapeut aan de slag.