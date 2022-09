Memphis Depay meldde zich dinsdag met een grote lach aan de rand van het trainingsveld bij Oranje. De aanvaller komt bij FC Barcelona weinig aan spelen toe en vindt het prettig om even in een andere omgeving te zijn.

"Mijn situatie is 180 graden anders dan vorig seizoen. Het is lekker me hier te mogen melden en te laten zien dat ik het nog kan", zei de 28-jarige Memphis tegen het ANP in Zeist, waar Oranje zich voorbereidt op de Nations League-duels met Polen (donderdag) en België (zondag).

Memphis stond in de laatste twee duels van FC Barcelona in La Liga aan de aftrap, maar de vier competitiewedstrijden daarvoor bleef hij op de bank. Ondanks zijn weinige minuten bij Barcelona hoeft de tachtigvoudig international zich geen zorgen te maken. Memphis speelt een sleutelrol in het elftal van bondscoach Louis van Gaal en is normaal gesproken zeker van een basisplaats op het komende WK in Qatar.

De oud-PSV'er maakte in juni in de Nations League-wedstrijd tegen Polen zijn 42e treffer voor Oranje en kwam daarmee op gelijke hoogte met Klaas-Jan Huntelaar. Alleen Robin van Persie (50 doelpunten) scoorde vaker voor Oranje.

Van Gaal maakte maandag op zijn persconferentie een vergelijking tussen Memphis en Wesley Sneijder, die in de aanloop naar het WK van 2014 extra begeleiding kreeg van inspanningsfysioloog Jos van Dijk. "Memphis moet de komende tijd wel fit blijven. Dat is een doel op zichzelf voor hem."

Memphis Depay was populair onder de fans bij de training van Oranje. Memphis Depay was populair onder de fans bij de training van Oranje. Foto: Getty Images

'Ik ben niet iemand die zomaar opgeeft'

FC Barcelona verlaten vond Memphis de voorbije transferperiode niet de beste keuze. "Ik ben niet iemand die zomaar opgeeft, ik ben geen wegloper. Ik probeer op trainingen alles te geven. Bovendien heb ik het naar mijn zin hier, Barcelona is een van de grootste clubs van de wereld. Natuurlijk ben ik het er niet mee eens dat ik minder speel. Maar ik heb nooit geklaagd. Ik probeer te spreken met mijn voeten. Dan is de keuze aan de trainer."

Naast Memphis raakte ook Frenkie de Jong bij Barcelona wat meer op de achtergrond, al speelt de middenvelder de laatste tijd weer vaker. "Frenkie is een van mijn beste vrienden geworden sinds we samen in Barcelona spelen. We eten geregeld samen en zijn er voor elkaar."

Memphis had in de zomer ook af en toe contact met Van Gaal, net als veel andere internationals. De bondscoach adviseerde de spelers bij het wel of niet maken van een transfer. "Hij zei dat ik moest doen wat goed voor mij is. En hij wilde natuurlijk dat ik minuten ging maken", aldus de aanvaller.

Er kwamen veel verhalen voorbij over clubs die Memphis wilden overnemen. "Meer dan de helft daarvan was niet waar, maar natuurlijk was er wel belangstelling. Ik ben nu 28 jaar en sta op een belangrijk punt in mijn loopbaan. Vorig seizoen was ik gedeeld clubtopscorer met Pierre-Emerick Aubameyang. Om na één jaar dan alweer weg te gaan, vond ik te makkelijk."