Doelmannen Justin Bijlow en Kjell Scherpen hebben zich dinsdag bij het Nederlands elftal gemeld voor speciale testen met strafschoppen. Oranje trainde met een volledige selectie richting de Nations League-wedstrijd van donderdag tegen Polen.

Bijlow en Scherpen voegden zich tijdens het openingspraatje van bondscoach Louis van Gaal voorafgaand aan de training bij de selectie. De doelman van Feyenoord en de keeper van Jong Oranje zijn niet geselecteerd voor het Nederlands elftal, maar Van Gaal heeft ze twee maanden voor de start van het WK laten invliegen voor testen met strafschoppen.

Van Gaal heeft oud-volleybalcoach Peter Murphy ingeschakeld om wetenschappelijke testen met de spelers en keepers uit te voeren. "Dat moeten we deze interlandperiode al doen omdat we geen voorbereidingsperiode hebben voor het WK", zei Van Gaal maandag op zijn persconferentie. "Op grote toernooien hebben strafschoppen vaak de doorslag gegeven en dus geven we daar extra aandacht aan."

Na afloop van het openingspraatje van Van Gaal gingen Bijlow en Scherpen weer naar de kant. Aan het einde van de training sloten ze aan bij Mark Flekken, Jasper Cillessen en Remko Pasveer en Andries Noppert om te oefenen op strafschoppen. De oefensessie was een kwartier open voor de pers. Woensdag reist de Oranjeselectie naar Warschau voor het duel met Polen.

Flekken ontbrak maandag op het trainingsveld bij Oranje, maar voegde zich een dag later wel bij de selectie. Bruno Martins Indi was er niet bij. Hij heeft zich definitief afgemeld vanwege een blessure. Van Gaal heeft geen vervanger voor de aanvoerder van AZ opgeroepen, waardoor Oranje met 24 spelers verder gaat.

Na de wedstrijd tegen Polen speelt Nederland zondag tegen België in de Nations League. Het is het laatste duel van Oranje voorafgaand aan het WK in Qatar. Voor Nederland begint het mondiale eindtoernooi op 21 november met een groepswedstrijd tegen Senegal.