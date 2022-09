Oranje kan zich deze week kwalificeren voor de eindronde van de Nations League. Slaagt de ploeg van Louis van Gaal in die missie, dan mag Nederland het evenement volgend jaar zelf organiseren. Hoe zit het jongste landentoernooi van de UEFA ook alweer in elkaar?

In de Nations League zijn de bij de UEFA aangesloten bonden verdeeld over vier divisies. In divisie A zitten de gerenommeerde landen en divisie D is het domein van de in voetbalopzicht kleinste Europese landen.

Elke divisie telt op haar beurt een aantal groepen: divisie A, B en C kennen vier groepen, divisie D slechts twee. Tussen deze divisies wordt promotie en degradatie toegepast.

Oranje zit in groep 4 van divisie A. Na overwinningen op België en Wales (twee stuks) en een gelijkspel tegen Polen ligt het team van Van Gaal op koers voor poulewinst. Donderdagavond speelt Nederland in Warschau tegen Polen, waarna Oranje zondag de groepsfase afsluit met een wedstrijd tegen België in Amsterdam.

In de andere poules in de hoogste divisie gaan Denemarken, Spanje en Hongarije aan de leiding. Wereldkampioen Frankrijk en verliezend EK-finalist Engeland maken nu al geen kans meer op deelname aan de eindronde.

Nederland organiseert zelf eindronde bij groepswinst

Natuurlijk dient de Nations League deze keer vooral als generale repetitie voor het WK, dat over minder dan twee maanden al van start gaat. Toch is het nog jonge toernooi in sportief opzicht ook interessant. Wint Oranje de groep, dan kwalificeert het zich voor de eindronde van de Nations League.

Als bonus zou Nederland dat toernooi dan zelf mogen organiseren, omdat de concurrenten hiervoor dezelfde zijn als die in groep 4 van divisie A: België, Wales en Polen. Formeel kent de UEFA de organisatie pas in januari toe, maar het zou erg vreemd zijn de Finals te houden in een land dat zich niet heeft gekwalificeerd voor de climax van het toernooi. Door de overvolle voetbalkalender is die eindronde trouwens pas tussen 14 en 18 juni 2023.

Nederland eindigde in 2019 bij de eerste Nations League-editie als tweede, toen Portugal met 1-0 te sterk bleek in de finale. Bij de door Frankijk gewonnen tweede editie moest Oranje in de groepsfase voorrang verlenen aan Italië.

Stand in divisie A, groep 4 1. Nederland 4-10 (+5)

2. België 4-7 (+3)

3. Polen 4-4 (-5)

4. Wales 4-1 (-3)

Nations League kan vangnet zijn in EK-kwalificatie

Net als tijdens de eerste editie van de Nations League is het toernooi ook van belang bij het verdelen van tickets voor het EK. Liefst 20 van de 24 tickets zijn in 2023 via de reguliere kwalificatie te verdienen. Duitsland is als gastheer automatisch geplaatst voor het EK 2024.

De overige startbewijzen worden verdeeld in play-offs, waaraan twaalf landen deelnemen. Dit zijn op papier de groepswinnaars in divisie A, B en C, maar in de praktijk zullen de meeste van deze landen zich via de reguliere kwalificatie bij het deelnemersveld voegen.

De vacante plekken worden dan ingenomen door de landen die als tweede eindigden in hun groep. Met 24 deelnemers moet Oranje wel heel mager presteren om het EK mis te lopen. Maar de mislukte kwalificatie voor EURO 2016 bewees dat een vangnet zoals de Nations League een uitkomst kan zijn.

Divisie D is flink ingekrompen

De vorige keer dat de EK-kwalificatie deels was gekoppeld aan de Nations League stond bij voorbaat vast dat een land uit divisie D, de laagste categorie, aan het EK zou deelnemen. Dat werd Noord-Macedonië, op de eindronde een van de tegenstanders van het Nederlands elftal.

Door allerlei wijzigingen bestaat divisie D nu nog maar uit zeven landen, wat voor de UEFA een reden was om voor deze categorie geen aparte play-offroute te organiseren.

Naast het warmdraaien voor het WK staat er deze week dus voldoende op het spel voor Oranje: het vergroten van de kans om een toernooi te winnen dat het ook nog eens in eigen land mag organiseren én het creëren van een geitenpaadje dat het kan bewandelen als de EK-voorronde uitmondt in een debacle.

Nederland kan donderdag al de groepswinst veiligstellen. Dat gebeurt in deze scenario's: 1) Bij een zege op Polen en als België in eigen huis niet wint van Wales.

2) Bij een gelijkspel tegen Polen en als België verliest van Wales.

