Thomas Letsch vertrekt per direct als trainer van Vitesse, meldt de Arnhemse club donderdag. De Duitse trainer verlaat de Eredivisie-club om bij Bundesliga-laagvlieger VfL Bochum terug te keren in zijn thuisland.

De 54-jarige Letsch vertrekt na ruim twee jaar bij Vitesse, dat van Bochum een nog onbekende transfersom voor de trainer ontvangt. Bij Vitesse had Letsch nog een contract tot de zomer van 2023. Ook assistent Jan Fiesser gaat mee naar Duitsland.

"Thomas heeft enkele dagen geleden aangegeven dat hij zijn contract bij Vitesse respecteerde, maar dat hij graag de kans wilde aangrijpen om voor de eerste keer in zijn carrière in de Bundesliga te gaan werken", zegt technisch directeur Benjamin Schmedes op de site van Vitesse.

"Wij waren bereid om daaraan mee te werken, mits we overeenstemming zouden bereiken met VfL Bochum. We zijn Thomas zeer erkentelijk voor alles wat hij voor Vitesse heeft gedaan en betekend. Hij heeft geschiedenis geschreven met de club, met name in Europa. Thomas neemt dan ook afscheid door de voordeur."

Letsch was bezig aan zijn derde seizoen in Arnhem. In zijn eerste jaar leidde hij de club naar de bekerfinale en een fraaie vierde plek in de Eredivisie. Het jaar daarna eindigde Vitesse in de Eredivisie als zesde en maakte de ploeg vooral in Europa indruk.

Hij gidste Vitesse in een Conference League-poule met Tottenham Hotspur, Stade Rennais en NS Mura naar de eerste Europese overwintering in de clubhistorie. In de achtste finales van het derde Europese clubtoernooi was AS Roma nipt te sterk.

Een van de hoogtepunten van Thomas Letsch is het bereiken van de bekerfinale. Foto: Getty Images

Letsch laat dolend Vitesse achter zich

Dit seizoen loopt het vooralsnog niet bij Vitesse. De Arnhemmers staan na zeven wedstrijden op een teleurstellende veertiende plek. Onder leiding van Letsch werd in de Eredivisie pas één keer gewonnen: 1-0 op bezoek bij FC Groningen.

Vitesse verloor afgelopen zomer veel belangrijke spelers en slaagde er door het vertrek van eigenaar Valeriy Oyf niet in goede vervangers naar het GelreDome te halen. Pas na het sluiten van de transfermarkt en na de komst van de Amerikaanse eigenaar Coley Parry kreeg Vitesse op financieel gebied weer mogelijkheden.

Bij VfL Bochum treft Letsch een ploeg die er nog beroerder voor staat dan Vitesse. De hekkensluiter van de Bundesliga ontsloeg Thomas Reis na een dramatische seizoensstart en haalde onder interim-trainer Heiko Butscher afgelopen weekend pas het eerste punt van het seizoen.

Voor Letsch wordt Bochum zijn tweede klus in Duitsland. Eerder was hij in zijn geboorteland de eindverantwoordelijke bij Erzgebirge Aue, dat inmiddels in de derde Bundesliga speelt. Voor zijn tijd bij Vitesse werkte hij als (interim-)trainer ook bij Austria Wien, FC Liefering en Red Bull Salzburg.

"Aan de ene kant vind ik het jammer om de club na meer dan twee jaar te verlaten, omdat ik van elk moment genoten heb, van het begin tot het einde", zegt Letsch. "Anderzijds wilde ik graag de mogelijkheid benutten om een team te coachen in de Bundesliga. Ik zal Vitesse voor altijd in mijn hart dragen."