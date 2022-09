FC Barcelona heeft over het seizoen 2021/2022 een winst van 98 miljoen euro geboekt. De Catalaanse club, die gebukt gaat onder een zware schuldenlast, verwacht over het lopende seizoen nog veel florissantere cijfers.

Barcelona rekent over het seizoen 2022/2023 op een winst van 274 miljoen euro, bijna drie keer zoveel als over het vorige boekjaar. In een verklaring staat dat de raad van bestuur een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro verwacht.

Over het vorige seizoen werd iets meer dan 1 miljard euro omgezet door FC Barcelona. De huidige nummer twee van La Liga kampt al enige tijd met flinke schulden en verzekerde zich afgelopen zomer door meerdere deals van de nodige inkomsten op de korte termijn.

Zo besloot FC Barcelona voor de komende 25 jaar een kwart van de televisierechten af te staan. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Sixth Street betaalt daar naar verluidt zo'n 500 miljoen euro voor.

FC Barcelona streek ook 200 miljoen euro op door 49 procent van de aandelen in de eigen audiovisuele studio te verkopen. In maart werd een lucratieve deal met Spotify gesloten.

Met dank aan de nieuwe inkomsten en de bezuinigingen verhoogde La Liga onlangs de bestedingslimiet van FC Barcelona met 800 miljoen euro. De club van Frenkie de Jong en Memphis Depay kon daardoor veel nieuwe spelers halen, onder wie Robert Lewandowski, Raphinha en Jules Koundé.