Wesley Sneijder is in gesprek met Fortuna Sittard om een rol te gaan spelen in het project dat bij de Eredivisionist gaande is. Het is nog onduidelijk wat de recordinternational van Oranje mogelijk precies gaat doen.

Sneijder zat zaterdag op de tribune bij Fortuna Sittard-Excelsior (1-0). Hij was er niet alleen om zijn oude Galatasaray-ploeggenoot Burak Yilmaz te zien spelen, maar ook om met Fortuna te praten.

"Er is een project voor de lange termijn, dat groter wordt dan Sittard. Er zullen meer clubs komen die zich aan één pakket verbinden. Daaronder valt ook Fortuna. Ik vind het een zeer interessant project", zei Sneijder maandag in het praatprogramma Veronica Offside.

"De kans is aanwezig dat ik er ook een rol in ga spelen. Ik heb een zeer goed gesprek gehad. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik heb meerdere opties binnen de organisatie."

Wesley Sneijder en Burak Yilmaz (in het midden) waren een paar jaar ploeggenoten bij Galatasaray. Wesley Sneijder en Burak Yilmaz (in het midden) waren een paar jaar ploeggenoten bij Galatasaray. Foto: Getty Images

Ambitieus Fortuna wordt geleid door Turk Gün

Fortuna is sinds 2016 in Turkse handen. Isitan Gün is eigenaar én voorzitter van de Limburgse club. Deze zomer stuntte de Eredivisionist met de komst van topspits Yilmaz, die van plan is om twee seizoenen voor Fortuna te spelen en er daarna zijn trainerscarrière te starten of directeur te worden.

"Dit is een groot project voor mij en voor de club. Samen gaan we het nog groter maken", zei Yilmaz in juli tijdens zijn presentatie bij het ambitieuze Fortuna. Net als Sneijder trad hij niet in detail over het project.

De 38-jarige Sneijder speelde tussen 2013 en 2016 samen met Yilmaz bij Galatasaray. De voormalige spelmaker kwam in clubverband verder uit voor Ajax, Real Madrid, Internazionale, OGC Nice en het Qatarese Al Gharafa.

Na zijn loopbaan begon Sneijder aan een trainerscursus bij de KNVB, waarmee hij in november vorig jaar stopte. De 134-voudig international was het niet eens met de inhoud van de cursus.