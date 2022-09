Robert Lewandowski had het er vorige week erg moeilijk mee dat hij met FC Barcelona op bezoek ging bij zijn oude club Bayern München. De Poolse topspits voelde dat emoties de overhand hadden bij zijn terugkeer in Duitsland.

Lewandowski verruilde Bayern deze zomer na acht zeer succesvolle jaren voor Barcelona. De overgang verliep niet geruisloos: hij ruziede openlijk met de clubleiding van Bayern, al legden ze dat vrij snel weer bij.

"Om eerlijk te zijn was ik er niet blij mee om zo snel weer in de Allianz Arena te spelen. Het was met geen andere wedstrijd te vergelijken. Het heeft me veel gekost, het ging om veel meer dan sport alleen", zei Lewandowski maandag tijdens een persmoment bij de Poolse ploeg.

De 34-jarige spits zat daar eigenlijk om vooruit te blikken op de Nations League-ontmoeting met het Nederlands elftal van donderdag, maar hij kreeg vooral vragen over Barcelona en zijn weerzien met Bayern.

"Ik heb acht jaar in München doorgebracht, heb er honderden doelpunten gemaakt en alle prijzen gepakt. Ik stond nu ineens tegenover mijn collega's en vrienden", vertelde hij er verder over. "Ik ben ook maar een mens en het lukte me niet om me ervoor af te sluiten."

145 Bekijk de samenvatting van Bayern München-FC Barcelona (2-0)

'Je vergeet acht jaar niet in een paar weken'

Lewandowski en Barcelona gingen in München met 2-0 onderuit. De spits vertelde dat hij graag had gescoord tegen zijn oude werkgever, maar dat het mede aan de aparte omstandigheden te wijten was dat dat niet lukte.

"Uit emotioneel oogpunt was het de zwaarste wedstrijd van mijn leven, al geeft dat ook aan wat mijn Bayern-tijd voor me betekent. Emoties hadden de overhand. Ik wilde scoren, maar mijn gevoelens hielpen daar niet bij", zei hij.

"Het is onmogelijk acht jaar in een paar weken te vergeten, al ligt het nu wel achter me. We hadden er niet mogen verliezen. Als we met 4-2 of 5-2 hadden gewonnen, had niemand er raar van opgekeken."

Lewandowski staat donderdag om 20.45 uur met Polen tegenover Nederland. De eerste confrontatie tussen beide landen in de groep eindigde in 2-2. Oranje sluit de poulefase zondag af tegen België.