Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB heeft de staf en de spelers van het Nederlands elftal maandag bijgepraat over de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar. Daarbij werd ook een video van Amnesty International getoond, met daarin een oproep om steun uit te spreken voor het compensatiefonds voor nabestaanden van omgekomen arbeiders bij werkzaamheden voor het WK.

Vorig jaar werden de spelers van Oranje ook al geïnformeerd over Qatar, toen door de Nederlandse ambassadeur in Doha en de Nederlandse mensenrechtenambassadeur. "En maandag heb ik met de spelers gesproken", zegt De Jong. "Het gaat dan over welke stappen de afgelopen maanden gezet zijn. Wetgeving die de goede kant opgaat, maar ook zaken waarin Qatar en de FIFA nog tekortschieten."

Een van die zaken is het compensatiefonds. De KNVB steunt met een aantal andere Europese voetbalbonden de wens van Amnesty International, dat vindt dat de FIFA een bedrag van 440 miljoen euro moet vrijmaken om arbeiders en nabestaanden te compenseren en toekomstige mensenrechtenschendingen te voorkomen. Dat bedrag staat gelijk aan het prijzengeld op het WK.

Qatar heeft in juni toegezegd uiterlijk eind juli met een reactie te komen op die nadrukkelijke wens. "Maar die reactie hebben we nog niet gehad", vertelt De Jong. "Daarom hebben we als KNVB nu samen met negen andere Europese bonden een brief geschreven aan de FIFA."

De Jong begrijpt dat de FIFA tijd nodig heeft om te reageren. "Het zijn ingewikkelde processen, maar voor het begin van het WK moet het geregeld zijn. Al is het ook wat makkelijk om te zeggen: 'de FIFA moet alles betalen'. Er zijn ook grote Europese, Amerikaanse en Australische bouwbedrijven betrokken en de Qatarese overheid heeft ook een rol gespeeld."

Gijs de Jong (links) op 1 april in Doha tijdens de loting voor het WK. Gijs de Jong (links) op 1 april in Doha tijdens de loting voor het WK. Foto: ANP

'Dat fonds moet er zeker komen'

Bondscoach Louis van Gaal werd maandag op de persconferentie van Oranje naar zijn mening over het compensatiefonds gevraagd. "Natuurlijk steun ik dat. Dat fonds moet er zeker komen, zeker als je ziet welke bedragen de FIFA met het WK verdient."

Uiteraard was Van Gaal maandag ook bij de informatiesessie van De Jong, met daarbij de video van Amnesty International met de oproep aan de spelers. "De boodschap van Amnesty was: jullie zijn als spelers niet verantwoordelijk voor de situatie, maar jullie kunnen wel impact hebben", zegt De Jong. "De vraag was om het fonds moreel te steunen."

De Jong vertelt verder dat de KNVB tijdens het WK activiteiten wil organiseren voor de spelers, waardoor zij een beter beeld van de situatie in de Golfstaat krijgen. "Dat kan bijvoorbeeld door spelers in gesprek te laten gaan met arbeidsmigranten. Binnenkort wordt daar misschien meer over bekend."

Het WK in Qatar begint over een kleine negen weken. Op 20 november om 17.00 uur is de openingswedstrijd tussen het gastland en Ecuador en een dag later speelt Oranje om 17.00 uur tegen Senegal.