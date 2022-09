De Franse voetbalbond heeft twee maanden voor de start van het WK in Qatar een conflict over de portrechten van de Franse internationals in de kiem gesmoord. Na een boycot van een fotoshoot van sponsoren door sterspeler Kylian Mbappé is de bond overstag gegaan.

Het conflict speelde al maanden. Mbappé wilde zeggenschap hebben over de merken waarmee hij geassocieerd wordt, omdat hij een rolmodel voor jongeren wil zijn. Om die reden zegde hij in maart af voor een sponsorbijeenkomst van 'Les Bleus'. Onder meer Uber Eats, KFC en Coca-Cola zijn sponsor van de Franse bond.

Mbappé riep de bond op de afspraken over de portretrechten aan te passen, zodat hij zelf kon bepalen bij welke merken hij een rol kan vertolken. De Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët zei dat er in aanloop naar het WK te weinig tijd was om de afspraken te herzien.

Nadat Mbappé maandag had aangekondigd om een dag later de fotoshoot van de Franse internationals voor de bondssponsoren te gaan boycotten, ging de Franse bond alsnog overstag. De afspraken worden "zo snel mogelijk herzien", staat maandagavond in een verklaring. Daarbij wordt geen streefdatum vermeld.

Frankrijk is titelverdediger op het komende WK in Qatar. De nummer vier van de wereldranglijst, die vier jaar geleden in de WK-finale te sterk was voor Kroatië (4-2), speelt in de groepsfase tegen Australië, Denemarken en Tunesië.

Deze week neemt de ploeg van bondscoach Didier Deschamps het in de Nations League op tegen Oostenrijk en Denemarken. Daarin moet Frankrijk degradatie naar divisie B in de Nations League voorkomen: na vier duels staat het land laatste.