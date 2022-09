Het Nederlands elftal gaat deze interlandperiode met zes keepers en de hulp van voormalig volleybalbondscoach Peter Murphy trainen op strafschoppen. Bondscoach Louis van Gaal haalt de gepasseerde Justin Bijlow even terug bij de selectie en ook Jong Oranje-doelman Kjell Scherpen sluit aan voor de speciale oefensessies.

"Het worden wel twee of drie sessies, met ook Scherpen en Bijlow erbij", vertelde bondscoach Louis van Gaal maandag op de persconferentie van Oranje in Zeist. "En dan gaan we wetenschappelijke testen uitvoeren, met als mogelijk gevolg dat we meer penalty's gaan stoppen."

"Dat moeten we deze interlandperiode al doen omdat we geen voorbereidingsperiode hebben voor het WK", vervolgde Van Gaal. "Het is heel belangrijk. Op grote toernooien hebben strafschoppen vaak de doorslag gegeven en dus geven we daar extra aandacht aan."

Van Gaal nodigde deze interlandperiode met Remko Pasveer en Andries Noppert twee nieuwe keepers uit, terwijl hij al eerder aangaf dat hij sowieso een strafschoppenspecialist meeneemt naar Qatar.

Het lijkt erop dat de bondscoach in de 2,03 meter lange Noppert een potentiële specialist ziet, maar dat bevestigde hij maandag niet. "We hebben Noppert uitgenodigd omdat hij goed is in het tegenhouden van ballen. Maar hij zal natuurlijk ook die testen ondergaan."

'In 2014 was het oog van de meester zaligmakend'

Op het WK van 2014 in Brazilië verraste Van Gaal door in de kwartfinale tegen Costa Rica Tim Krul in te brengen, die Oranje vervolgens een ronde verder hielp door twee strafschoppen te keren in de serie.

Destijds trainde Oranje ook al op strafschoppen, maar lang niet zo gedetailleerd als nu. "In 2014 was het oog van de meester zaligmakend", doelde Van Gaal op zichzelf. "Nu gaan we het wetenschappelijk onderbouwen. Dat is innovatie."

Bij de penaltysessies is een rol weggelegd voor Murphy, die in de jaren tachtig en negentig bondscoach was van de Nederlandse volleybalsters. De 75-jarige Murphy is tegenwoordig prestatieconsultant.

"Hij gaat allerlei testen doen met de spelers", zei Van Gaal. "En hij gaat met spelers praten over hoe je een ander in verlegenheid kan brengen. Daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en wij gaan bekijken of we dat in praktijk kunnen brengen."

Van Gaal gaat vier keepers meenemen naar WK

Overigens heeft Van Gaal meer ruimte voor een specifieke strafschoppenspecialist in zijn selectie. Voor het eerst mogen er vier keepers mee naar een WK in plaats van de gebruikelijke drie.

"Daar ga ik ook gebruik van maken", vertelde Van Gaal. "Een keeper is een speciaal soort. Die kun je niet zomaar vervangen."

In totaal mag de WK-selectie uit 26 spelers bestaan, net als tijdens het EK van vorig jaar. Deze week speelt Oranje de laatste wedstrijden voor het toernooi in Qatar. Donderdag wacht een uitduel met Polen en zondag is België de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA. Dat zijn tevens de laatste twee wedstrijden in de groepsfase van de Nations League.