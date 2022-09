Oranje-tegenstander Senegal mist Keita Baldé op het WK. De 27-jarige aanvaller is tot en met 5 december geschorst vanwege een overtreding bij een antidopingcontrole in Italië. Dat meldt zijn huidige club Spartak Moskou maandag.

Volgens Spartak is veertigvoudig international Baldé geschorst "wegens een procedurefout tijdens een dopingtest toen hij voor Cagliari speelde". De club meldt verder dat er bij de controle geen verboden stoffen zijn aangetroffen.

De in Spanje geboren Baldé mag tot het einde van zijn schorsing niet meedoen aan internationale toernooien. Wel mag hij volgens de FIFA-regels 22 dagen voordat de schorsing afloopt weer trainen.

Baldé is deels opgeleid bij FC Barcelona en speelde in de afgelopen jaren voor Lazio, AS Monaco en Cagliari. Bij Spartak is de Senegalees sinds dit seizoen ploeggenoot van Quincy Promes.

In het Senegalese elftal is Baldé doorgaans geen vaste waarde. Hij bleef dit jaar in de meeste interlands onder bondscoach Aliou Cissé op de bank. In zijn veertig interlands scoorde hij zes keer.

Senegal is op 21 november de eerste tegenstander van Oranje op het WK. Gastland Qatar (25 november) en Ecuador (29 november) zijn de andere twee tegenstanders in de poule.