Bruno Martins Indi zal zich deze interlandperiode hoogstwaarschijnlijk niet melden bij het Nederlands elftal. De verdediger heeft zondag een blessure overgehouden aan de topper tegen Ajax, zo heeft bondscoach Louis van Gaal maandag bekendgemaakt. De keuzeheer gaat geen vervanger oproepen.

"Martins Indi is gisteren geblesseerd geraakt", zei Van Gaal maandag op zijn persconferentie in Zeist. "Hij zal zich waarschijnlijk niet melden. Er wordt vandaag nog een MRI-scan gemaakt, maar het ziet er somber uit."

Van Gaal kondigde tegelijkertijd aan dat hij geen vervanger voor Martins Indi zal oproepen, waardoor zijn selectie uit 24 spelers zal bestaan. Oranje speelt in deze interlandperiode Nations League-wedstrijden tegen Polen (donderdag) en België (zondag). Het zijn de laatste interlands voor het WK in Qatar, dat in november van start gaat.

"We hebben heel veel geblesseerde spelers of spelers die net één wedstrijd in de benen hebben", verklaarde Van Gaal. "Wij zijn geen revalidatieoord. En je moet alle kwaliteiten in alle teamfuncties kunnen etaleren."

Bruno Martins Indi speelde in juni voor het eerst in vijf jaar in Oranje. Bruno Martins Indi speelde in juni voor het eerst in vijf jaar in Oranje. Foto: Pro Shots

Waarschijnlijke absentie is domper voor Martins Indi

Voor de dertigjarige Martins Indi is zijn waarschijnlijke afwezigheid een flinke domper. De aanvoerder van AZ is geen basisspeler bij Oranje en moet zodoende vechten om een plek in de WK-selectie. In juni zat hij al wel bij de selectie van Van Gaal voor de eerste vier duels in de Nations League.

Daarin maakte Martins Indi zijn eerste speelminuten in Oranje in vijf jaar tijd. De ervaren verdediger was op het WK van 2014 bassispeler onder Van Gaal. Toen reikte Oranje tot de halve finales, waarin Argentinië te sterk was. Nederland eindigde toen wel als derde door de troostfinale tegen Brazilië met 3-0 te winnen.

Na de dramatisch verlopen kwalificatiereeks voor het WK van 2018 raakte Martins Indi uit beeld bij het Nederlands elftal. Sinds de komst van Van Gaal in de zomer van vorig jaar kwam hij weer op de radar bij Oranje.

Het Nederlands elftal stond maandag ook zonder Mark Flekken op het trainingsveld in Zeist. De doelman van SC Freiburg trainde apart in de gym.