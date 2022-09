Thomas Letsch staat voor een vertrek bij Vitesse, dat melden de Gelderlander en de Duitse krant BILD maandag. De Duitse trainer lijkt aan de slag te gaan bij Bundesliga-club VfL Bochum.

Letsch wordt bij Bochum gezien als de ideale kandidaat om de ontslagen Thomas Reis op te volgen. Reis werd een week geleden ontslagen na de dramatische seizoensstart met de club. Bochum haalde onder interim-trainer Heiko Butscher afgelopen weekend pas het eerste punt van het seizoen en staat laatste in de Bundesliga.

Vitesse en Bochum zouden momenteel in onderhandeling zijn over de transfersom die de Duitse club voor de 54-jarige trainer moet betalen. Bij Vitesse staat Letsch nog tot de zomer van 2023 onder contract. De Duitser zou al persoonlijk rond zijn met Bochum.

Voor Letsch zou Bochum zijn tweede klus in Duitsland zijn. Eerder had hij in zijn thuisland de leiding bij Erzgebirge Aue, dat momenteel in de derde Bundesliga speelt. Voor zijn periode bij Vitesse was hij ook (interim-)trainer bij Austria Wien, FC Liefering en Red Bull Salzburg.

Thomas Letsch won dit seizoen met Vitesse alleen bij FC Groningen. Foto: Pro Shots

Letsch beleefde in eerste twee seizoenen veel successen

Letsch is bezig aan zijn derde seizoen bij Vitesse. In het eerste seizoen leidde hij de club naar de bekerfinale en een fraaie vierde plek in de Eredivisie. In zijn tweede jaar beleefde hij vooral in de Conference League successen. Hij gidste de club naar de eerste Europese overwintering in de clubhistorie. In de achtste finales was AS Roma nipt te sterk.

Dit seizoen loopt het nog niet bij Vitesse, dat met onder anderen Danilho Doekhi, Riechedly Bazoer en Loïs Openda een aantal basiskrachten verloor en door de overnameperikelen lang moest wachten op versterkingen. De club uit Arnhem staat na zeven wedstrijden op de veertiende plek en heeft pas één keer gewonnen (1-0 bij FC Groningen).

Vitesse heeft maandag nog niet gereageerd op een eventueel vertrek van Letsch. Door de interlandperiode is de eerstvolgende wedstrijd van Vitesse pas op 1 oktober. Dan gaan de Arnhemmers op bezoek bij FC Twente.

