SC Cambuur-trainer Henk de Jong is voor één wedstrijd geschorst vanwege zijn woede-uitbarsting van afgelopen zaterdag in de verloren uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (5-1). De Fries mist daardoor het thuisduel met PSV.

De 58-jarige De Jong schold scheidsrechter Sander van der Eijk in de eerste helft uit, nadat die een penalty aan RKC had gegeven vanwege hands van Jamie Jacobs. Cambuur stond op dat moment met 0-1 voor, maar speelde met tien man door een vroege rode kaart van Mees Hoedemakers. Michiel Kramer trok de stand vanaf 11 meter gelijk.

"Ik zei 'slappe lul' tegen de scheidsrechter. Dat mag je niet zeggen, dus rood is terecht", zei De Jong na het duel bij ESPN. "Maar ik neem het niet terug. Bas Nijhuis en Danny Makkelie zouden in de grote wedstrijden en in zulke gevallen nooit naar de VAR luisteren." De Jong kreeg later te horen dat Nijhuis de VAR was.

Vanaf de tribune zag De Jong dat zijn ploeg werd weggespeeld door RKC. Op slag van rust moesten de Friezen zelfs met negen man verder door een directe rode kaart van Alex Bangura. RKC profiteerde na de onderbreking van de overtalsituatie door de score op te voeren naar 5-1.

Hoedemakers en Bangura zijn allebei voor twee wedstrijden geschorst. Cambuur heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB voor beide spelers geaccepteerd.

Cambuur, de huidige nummer zeventien van de Eredivisie, speelt na de interlandperiode op zaterdag 1 oktober thuis tegen koploper PSV.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie